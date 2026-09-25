La Paz: Dictan dos años de cárcel a la concejal Murillo por el delito de homicidio

La vicepresidenta del Consejo Municipal de La Paz, Adriana Murillo, fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, por el atropello a una persona en 2022.

“En virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, FALLA declarando a la acusada: ADRIANA LIGIA MURILLO DE LA BARRA con CI.4920710, y demás datos signados en el encabezado de la presente resolución, como: autora y culpable del delito de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado en el art.261 del Código Penal”, indica la resolución.

Asimismo, señala que la concejal deberá cumplir su sentencia en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz.

El 28 de noviembre del 2022 un hombre de 50 años perdió la vida, luego de ser atropellado por Murillo en la zona Sur de La Paz.