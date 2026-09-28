Dos personas mueren acribilladas en distintos lugares de Santa Cruz de la Sierra

Dos personas murieron por disparos de arma de fuego en diferentes lugares de Santa Cruz de la Sierra. La Policía activó las investigaciones para establecer las circunstancias de los crímenes e identificar a los autores.

El primer hecho se registró en inmediaciones del Segundo Anillo y la avenida Mutualista, donde la víctima se encontraba a bordo de un vehículo, que quedó con orificios provocados por los disparos de arma de fuego.

El segundo caso se registró en la zona de Pampa de la Isla. Uno de los vecinos que fue testigo del hecho señaló que un hombre que se encontraba en una motocicleta se acercó a su víctima y le disparó en varias ocasiones.

Ambos hechos se registraron casi al mismo momento y generaron consternación entre los vecinos de ambos lugares.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) comenzaron las investigaciones correspondientes para identificar a las víctimas y a los autores de los crímenes.