Tragedia en Santa Cruz: tres personas pierden la vida en la Laguna Guapilo

Tres personas perdieron la vida tras una emergencia registrada en la Laguna Guapilo, ubicada sobre la carretera a Cotoca, en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con información preliminar, una menor ingresó al agua y sufrió un percance. Al advertir la situación, familiares habrían entrado a la laguna con la intención de auxiliarla.

Vecinos y testigos alertaron a los servicios de emergencia. Personal de rescate y efectivos de la Policía Boliviana se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores correspondientes.

Equipos de rescate recuperaron los cuerpos

Durante el operativo, los rescatistas lograron recuperar los cuerpos de las tres personas que perdieron la vida.

La zona permaneció acordonada mientras se desarrollaban los trabajos y las actuaciones policiales.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho para establecer cómo ocurrió la tragedia y esclarecer la secuencia de los acontecimientos.