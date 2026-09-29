Beller cuestiona restricción de visa a Mariaca y señala vínculos de Cerimedo con Trump Jr.

Nadia Beller cuestionó la decisión de Estados Unidos de restringir la visa del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y planteó interrogantes sobre los posibles motivos de la medida, en medio de las investigaciones que involucran al argentino Fernando Cerimedo.

Beller señaló que entregó a la Fiscalía audios, conversaciones, fotografías y documentos relacionados, según afirmó, con presuntas gestiones de Cerimedo en YPFB, operaciones vinculadas al combustible y otros hechos que considera deben ser esclarecidos.

Durante sus declaraciones, también mencionó una fotografía en la que, según sostuvo, aparecen Cerimedo, Donald Trump Jr. y otras personas vinculadas al ámbito político estadounidense. A partir de este elemento, cuestionó los criterios utilizados por Estados Unidos para aplicar restricciones de visa al fiscal general.

La activista planteó además la posibilidad de que la decisión contra Mariaca esté relacionada con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y preguntó si podría tratarse de una forma de presión mientras avanzan estos procesos.

La restricción de visa fue anunciada por Estados Unidos después de que su Departamento de Estado formulara acusaciones contra Mariaca. El fiscal general rechazó los señalamientos y defendió la continuidad de las investigaciones que están bajo responsabilidad de la Fiscalía.

Las afirmaciones de Beller forman parte de los cuestionamientos surgidos tras la decisión estadounidense y deberán ser contrastadas con los elementos que sean incorporados y verificados dentro de las investigaciones correspondientes.