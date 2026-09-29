Caen cuatro miembros del Comando Vermelho en Riberalta tras el asesinato de un hombre por disputa de territorio

La Policía Boliviana presentó este martes a cuatro personas pertenecientes al Comando Vermelho, acusadas del asesinato de Freddy Gonzales Bazán de 29 años, en Riberalta, Beni, en medio de una disputa por territorio.

“Lo relevante de este hecho es que esta es una disputa de clanes de narcoterroristas que están en este sector del país, dos de los que han coadyuvado a realizar este asesinato son miembros del Comando Vermelho”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien participó de la conferencia de prensa realizada para brindar el informe.

De acuerdo con la información brindada por el comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, el hecho de sangre ocurrió el pasado 17 de septiembre.

Tras conocer del caso se dispuso de unidades especializadas para investigar y dar con los autores del asesinato.

“Lograron identificación de una célula narcoterrorista, miembros del Comando Vermelho, con base de operaciones en el país vecino de Brasil, pero que desafortunadamente algunos de sus miembros también se han trasladado hasta nuestro territorio para desplegar desde este lugar algunas acciones delictivas”, explicó el jefe policial.

Precisó que tanto la víctima como los victimarios son personas vinculadas al tráfico ilegal de sustancias controladas.

Como resultado de las investigaciones, mediante un operativo, se logró la aprehensión de cuatro personas: Diego Ojopi Eguez (19 años), de nacionalidad boliviana, con antecedentes penales por robo agravado, hurto, evasión y homicidio; Gean Carlos Alves Da Silva (50 años), de nacionalidad brasileña, no tiene antecedentes; Gutierre Espíndola Pinheiro (37 años), de nacionalidad brasileña, que cuenta con antecedentes criminales en su país vinculados con el tráfico de drogas y dos con tráfico de armas; y de Francimar Gabriel Dos Santos (35 años), de nacionalidad brasileña, quien tiene una pena de reclusión de 11 años de presidio en Brasil por la comisión de diferentes delitos tráfico de drogas y organización criminal, entre otros.

Además, la Policía secuestró dos pistolas calibre 9 milímetros, 21 cartuchos del mismo calibre, un revólver con 11 cartuchos, siete celulares de diferentes marcas y un vehículo Toyota Hilux con reporte de robo en Argentina.

“Quiero decirles que en plan diseñado por el Gobierno y ejecutado por la Policía Boliviana de Frontera Segura, vamos a ser implacables en los resultados contra el crimen organizado en nuestro país”, advirtió Oviedo, quien pidió que los aprehendidos sean derivados a la cárcel de Chonchocoro, como ocurrió en el caso de San Ignacio en Santa Cruz.