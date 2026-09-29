Consejo de la Magistratura investigará a jueces vetados de ingreso a EEUU

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, anunció este martes que se iniciarán procesos contra los funcionarios y exfuncionarios vinculados al sistema de justicia que pudieran haber cometido irregularidades tras ser mencionados en una lista de restricción de visas dispuesta por el Gobierno de Estados Unidos.

Spencer informó que, mediante las representaciones distritales en todo el país, se realizará un levantamiento técnico y administrativo respecto de los servidores judiciales que fueron mencionados en la lista de bolivianos observados por el Departamento de Estado.

“Si han cometido irregularidades, también se van a iniciar los procesos correspondientes contra estas autoridades que han incumplido un procedimiento administrativo dentro del Órgano Judicial”, afirmó.

En la lista del Departamento de Estado figura la restricción de visa para 12 ciudadanos bolivianos y sus familias. En la nómina se encuentran Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza.

Spencer señaló que se busca establecer bajo qué condición administrativa los jueces mencionados habrían realizado eventuales viajes a Estados Unidos, si existieron vacaciones autorizadas, licencias, permisos u otra documentación que respalde la ausencia de sus funciones.