Difunden audio vinculado a Cerimedo sobre presuntos pagos relacionados al narcotráfico en Beni

Seguridad
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Publicado el 29/09/2026 a las 9h26
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El vicepresidente Edmand Lara difundió un audio de una llamada telefónica, en la que participaría presuntamente el asesor y consultor político Fernando Cerimedo y una mujer no identificada, sobre pagos de $us 15.000 a avionetas que estarían vinculadas al narcotráfico en el Beni. 

En la conversación, los interlocutores hablan de un supuesto acuerdo con personas vinculadas a una zona donde existiría “alto movimiento”. “Ellos están dispuestos a pagar y no hay problema de que nosotros llevemos una oficina para que haya un poco más de control aéreo (…) el monto que ellos pagan son 15 mil”, dice la mujer.

La conversación también hace referencia reiterada a aeronaves y desplazamientos entre localidades. La mujer señal que “los de San Lorenzo de Monos prácticamente quieren ya nomás pagar todas sus aeronaves para empezar”, mientras que posteriormente se menciona a una empresa que llegaría desde Santa Cruz con 45 vehículos y que tendría previsto movilizarse entre San Ramón, San Joaquín y San Borja.

El audio también contiene referencias a controladores en aeropuertos y a supuestos pagos mensuales. “Allá no hay DGT y no hay TN muchas veces, allá se paga un monto mucho más alto”, se escucha en la conversación, antes de reiterar la diferencia entre los montos de 10.000 y 15.000.

Según la denuncia del vicepresidente, en el audio también se hace referencia a una presunta coordinación con el entonces director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Franz Cabrera Quispe.

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