EEUU anuncia nuevas sanciones contra otros 20 funcionarios de Bolivia por hechos de corrupción

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que impondrá restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos presuntamente implicados en hechos de corrupción.

“Estamos designando públicamente al Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, por aceptar sobornos de narcotraficantes para ayudarlos a evadir la justicia. El Departamento también está tomando medidas para imponer restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos corruptos”, señala el Departamento de Estado en una publicación en X.

En una primera lista, en la que figuraba Mariaca, se incluyó además a otras 12 personas bolivianas vinculadas a la justicia, la Policía e incluso a un exministro del gobierno del expresidente Luis Arce.

El Gobierno de Bolivia calificó de “muy graves” las acusaciones contra el Fiscal General del Estado y anunció que solicitará información complementaria al respecto.