Emiten acusación contra Dorgathen y piden confiscar sus bienes

Seguridad
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Publicado el 29/09/2026 a las 21h48
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El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Armin Dorgathen el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante la gestión de Luis Arce, y otras nueve personas, en el marco de la investigación por los contratos con Botrading para la adquisición de combustible.

El documento fue presentado el 22 de septiembre ante el Juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer.

De acuerdo con la lista, Dorgathen, Abraham Cruz Taca, Cinthia Pedraza y Gabriela Delgadillo fueron acusados por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en grado de autoría.

“Habiéndose recabado información respecto de los bienes de todos los acusados en la etapa preliminar y preparatoria y seguido los trámites correspondientes, conforme a procedimiento ante el juez de instrucción, solicito a su autoridad disponga la confiscación de los bienes muebles e inmuebles, valores de todos los acusados, conforme a los antecedentes que se tiene en el expediente judicial”, señala el documento.

También fue acusado Omar Alarcón Saigua por los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y contratos lesivos al Estado.

Julio César Camargo Pérez, Miguel Ángel Colque Pacheco y Luis Rolando Ayala Sánchez están acusados por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, en grado de autoría.

En la lista también figuran Walter Elías Monasterios Orgaz y Gabriela Liceth Peña Vargas, acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en grado de autoría.

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