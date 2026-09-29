Fiscalía investiga como asesinato muerte de un hombre hallado en Valle Sacta

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó este martes que el Ministerio Público investiga como asesinato la muerte de un hombre no identificado que fue encontrado maniatado y amordazado debajo del Puente Zabala III, en la zona de Valle Sacta, municipio de Puerto Villarroel.

“Por las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, se trata de un hecho que inicialmente es investigado como una muerte violenta. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana está realizando todas las actuaciones necesarias para esclarecer el caso, identificar a la víctima y establecer quiénes serían los responsables”, señaló Tejerina.

De acuerdo con el informe proporcionado por el fiscal asignado al caso, Juvenal Gómez, en fecha 27 de septiembre del presente año, en horas de la tarde, efectivos policiales evidenciaron que, debajo del puente Zabala III y en medio del río, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, en posición de decúbito ventral, quien vestía un short de tela de color azul oscuro y una polera de color plomo.

Durante la revisión externa del cadáver se pudo establecer que el occiso se encontraba maniatado de las extremidades superiores e inferiores hacia la espalda, utilizando una tela de color verde combinada con amarillo. Asimismo, presentaba amordazamiento a la altura de la nariz y la cabeza, con una tela de similares características. Una vez practicada la autopsia médico legal de la víctima se pudo establecer como causa de la muerte una anoxia y asfixia mecánica por estrangulación.