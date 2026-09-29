Fiscalía pide revocar detención domiciliaria de Tatiana Marset

Seguridad
ERBOL
Publicado el 29/09/2026 a las 17h34
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El Ministerio Público solicitó a la Justicia la revocatoria de la detención domiciliaria para Tatiana Marset, después un presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por la medida cautelar.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, detalló que el pedido contempla aplicar medidas cautelares más gravosas, incluida la detención preventiva.

La solicitud surge tras versiones de que Tatiana Marset, hermana del narcotraficante Sebastián Marset, había sido vista en la Expocruz y en un remate de ganado.

El fiscal indicó que la detención domiciliaria con escolta policial establecía el cumplimiento de un horario entre las 20:00 y las 06:00, y que el informe de los custodios fue remitido al fiscal que lleva adelante la investigación.

Tatiana Marset estaba en la cárcel de Palmasola hasta hace un mes, cuando fue liberada para cumplir detención domiciliaria.

 

Acusación formal

El fiscal también informó que Tatiana Marset, junto con otras tres personas de nacionalidad colombiana, fue formalmente acusada por el Ministerio Público por los delitos de tráfico ilícito de armas y asociación delictuosa, entre otros tipos penales.

Con la acusación, se da paso a que Tatiana Marset sea sometida a un juicio oral por este caso.

Ella niega incumplimiento

En un pronunciamiento difundido a través de sus redes sociales, Tatiana Marset cuestionó las versiones sobre su presencia en una actividad nocturna de la Expocruz y negó haber participado en un remate fuera del horario permitido.

Marset afirmó que ingresó a la feria alrededor de las 19:00, después de recibir una invitación para conocer que una vaca había sido vendida con su nombre. Aseguró que permaneció allí durante algunos minutos y posteriormente regresó a su domicilio.

“No participé de ningún remate en horario nocturno”, afirmó en su descargo, y también sostuvo que no compartió con las personas presentes y que únicamente saludó a quienes se acercaron a ella.

La mujer señaló además que sus horarios podrían ser corroborados mediante los registros de los escoltas policiales y afirmó que a las 20:00 ya se encontraba en su domicilio.

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