Cochabamba: Fiscalía rescató a dos niñas víctimas de violencia sexual digital

La Fiscal Superior en Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, Alejandra Rocha Villarroel, informó que, a través de su Unidad Especializada en la Gestión y Tratamiento de Material de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, se llevó adelante un operativo estratégico orientado al rescate y protección de víctimas de violencia sexual en entornos digitales, que permitió activar medidas de protección para dos víctimas de seis y siete años de edad y la aprehensión del presunto autor de las agresiones.

“Como resultado de las acciones investigativas dirigidas la Fiscalía Superior en Razón de Género, se realizó el allanamiento, registro y secuestro de dispositivos, además se procedió a la aprehensión de Jhon D.O. vinculado con los hechos investigados, quien se encuentra con detención preventiva por los delitos de Violación Infante, Niña, Niño o Adolescente y Producción de Material de Abuso Sexual de Niña, Niño o Adolescente, en el Recinto Penitenciario del Abra del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba”, informó Rocha.

Durante el operativo, el Ministerio Público dirigió las actuaciones investigativas destinadas a preservar elementos de convicción y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. En ese marco, fueron secuestrados dispositivos electrónicos y otros elementos considerados relevantes, que serán sometidos a los procedimientos técnicos y periciales correspondientes para determinar su relación con la investigación.

“Las víctimas del caso fueron incorporadas de manera inmediata a los mecanismos de protección y atención especializada. La actuación institucional priorizó en todo momento el interés superior de las menores de edad, evitando su exposición innecesaria y adoptando medidas orientadas a prevenir cualquier forma de revictimización”, aseguró la Fiscal Superior.

La intervención fue ejecutada mediante un trabajo articulado entre el Ministerio Público, la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Boliviana y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, permitiendo una respuesta coordinada frente a hechos de violencia sexual que involucran entornos digitales.

La Fiscalía destacó que este tipo de investigaciones requiere capacidades especializadas, tanto para el abordaje de las víctimas como para la identificación, preservación y análisis de evidencia digital. En ese sentido, el Ministerio Público continúa fortaleciendo sus mecanismos de investigación para enfrentar delitos que utilizan tecnologías y plataformas digitales para cometer o facilitar hechos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.