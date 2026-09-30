Consejo de la Magistratura interviene oficina de una jueza cruceña

Seguridad
ABI
Publicado el 30/09/2026 a las 17h29
ESCUCHA LA NOTICIA

El Consejo de la Magistratura intervino este miércoles el juzgado de Livia Alarcón, en Santa Cruz de la Sierra, y anunció la revisión de expedientes y actuaciones relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La acción es resultado de la difusión de un video que muestra, presuntamente, muestra a la autoridad judicial ingresando a un inmueble vinculado con el acusado.

El encargado distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, Emilio Arredondo, informó que las unidades Jurídica y de Transparencia de esa instancia del Órgano Judicial realizarán un levantamiento técnico de los expedientes para establecer si existen irregularidades y determinar las acciones que correspondan, incluida la posibilidad de remitir antecedentes al Ministerio Público.

“Vamos a hacer levantamiento de estos expedientes, estamos analizando en este momento (…) qué acciones vamos a tomar en contra de esta servidora pública”, afirmó.

Según los antecedentes expuestos por Arredondo, el video difundido en redes sociales correspondería al 13 de marzo de este año, horas antes de la captura de Marset en Santa Cruz de la Sierra.

El funcionario aclaró que el material será analizado para establecer las circunstancias de las imágenes y confirmar la identidad de la persona que aparece en ellas.

El representante distrital informó que se prevé revisar dos expedientes que se encuentran en el juzgado. Uno de ellos consta de 26 cuerpos y estaría relacionado con actuaciones vinculadas al caso Marset y con Erland Ivar García López, alias “el Colla”, señalado como presunto testaferro del narcotraficante.

Además, señaló que entre los elementos que serán revisados se encuentra información relacionada con la presunta liberación de bienes que habían sido secuestrados en el marco de las investigaciones del caso.

Arredondo informó además que la jueza Livia Alarcón cuenta con un antecedente disciplinario de destitución. Explicó que esa determinación fue impugnada mediante un amparo constitucional y actualmente se encuentra en revisión en Sucre.

“Esta autoridad cuenta ya con una destitución hace unos años atrás, pero lamentablemente ella accionó un amparo constitucional, el cual se encuentra en revisión en la ciudad de Sucre”, señaló.

El funcionario indicó que, una vez concluida la revisión jurídica de los actuados, se determinará si corresponde activar acciones disciplinarias o la vía penal.

Durante la intervención realizada este miércoles, la jueza no se encontraba en su despacho. De acuerdo con información proporcionada por el personal del juzgado, participaba de una audiencia pública.

Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo policial, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
3
Vuelo de flydubai a Israel, desviado por pelea entre pilotos
4
Fiscalía niega que Mariaca se haya reunido con Marset antes de su captura; exige presentar pruebas y retractación
5
Cochabamba con un día nublado; tendrá una temperatura máxima de 22 grados

Lo más compartido

1
Fiscalía ordena medidas de protección para la diputada Diana Romero por declaraciones de Barral
2
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
3
En la lista negra de EEUU figuran al menos tres personas relacionadas al caso maletas
4
Gobierno y 10 alcaldes avanzan en la Agenda 50-50
5
Adiós a Willy Soria, un referente de la avicultura y empresario cochabambino

Más en Seguridad

30/09/2026
Denuncian robos simultáneos de celulares en el transporte público de Cochabamba
Ciudadanos que han sido víctimas del robo de celulares a bordo del transporte público en Cochabamba identificaron como zonas rojas la avenida 6 de Agosto a la...
Ver más
30/09/2026
Fiscalía ordena medidas de protección para la diputada Diana Romero por declaraciones de Barral
El Ministerio Público ordenó este miércoles que se otorguen medidas de protección a la diputada Diana Romero Saavedra (PDC) tras haber sido víctima de los...
Ver más
El Fiscalía Departamental de La Paz entregó ayer los restos de las seis personas que estaban desaparecidas y faltaban identificar tras las explosiones ocurridas el 4 de septiembre en el Regimiento...
Ver más
30/09/2026
Identifican restos de 6 soldados muertos en Viacha y los entregan a sus familiares
“Si han cometido irregularidades, se van a iniciar los procesos correspondientes contra autoridades que han incumplido un procedimiento administrativo dentro del Órgano Judicial”, anunció el...
Ver más
29/09/2026
Consejo de la Magistratura investigará a jueces vetados de ingreso a EEUU
El juez ordena que el expresidente acceda a autorizaciones inmediatas para controles de salud mientras continúa recluido en San Pedro.
Ver más
29/09/2026
Justicia decide mantener a Luis Arce en detención preventiva
El expresidente de YPFB está imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en grado de autoría.
Ver más
29/09/2026
Emiten acusación contra Dorgathen y piden confiscar sus bienes
En Portada
30/09/2026 Seguridad
Consejo de la Magistratura interviene oficina de una jueza cruceña
La funcionaria, que no estaba en su puesto de trabajo, estuvo encargada de investigaciones sobre las actividades de Sebastián Marset. En marzo de este año fue...
vista
30/09/2026 País
Paz promulga la Ley de Prediarios
La norma devuelve a la administración central la obligación de alimentar a los encarcelados y cubrir viáticos del personal de salud en tareas de inmunización,...
vista
30/09/2026 País
TSJ crea juzgados especializados en corrupción y crimen organizado
Se trata de una refuncionalización del sistema penal; jueces exclusivos atenderán casos anticorrupción y delitos complejos, con énfasis inicial en Santa Cruz.
vista
30/09/2026 País
Tribunal Agroambiental instruye intervención en áreas afectadas por la minería
Cuatro ministerios y otras entidades estatales “tienen que presentar el plan de intervención integral de zonas afectadas (…) y en 15 días poner(lo) en...
vista
30/09/2026 País
Kast viene a Bolivia para fortalecer vínculos comerciales
El presidente Rodrigo Paz confirmó que su homólogo de Chile, José Antonio Kast, visitará Bolivia en octubre para fortalecer la vinculación comercial entre...
vista
30/09/2026 Seguridad
Fiscalía ordena medidas de protección para la diputada Diana Romero por declaraciones de Barral
El Ministerio Público ordenó este miércoles que se otorguen medidas de protección a la diputada Diana Romero Saavedra (PDC) tras haber sido víctima de los...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Se trata de una refuncionalización del sistema penal; jueces exclusivos atenderán casos anticorrupción y delitos...
Ver más
30/09/2026 País
TSJ crea juzgados especializados en corrupción y crimen organizado
Cuatro ministerios y otras entidades estatales “tienen que presentar el plan de intervención integral de zonas...
Ver más
30/09/2026 País
Tribunal Agroambiental instruye intervención en áreas afectadas por la minería
También autoriza a personas naturales, personas jurídicas privadas y empresas operadoras de plantas de suministro a...
Ver más
30/09/2026 Economía
Aduana libera de impuestos la importación de gasolina de aviación
Deportes
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Doble Click
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya...
Ver más
30/09/2026 Cultura
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
La cuenta regresiva para la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) 2026 ha comenzado.
Ver más
29/09/2026 Cultura
La Feria Internacional del Libro apuesta por el cuento clásico
La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural
Empiezo por el final, que es donde el libro muestra su honestidad. Después de casi trescientas páginas desarmando el...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Santa Cruz S.A. Agronegocio y mito empresarial