Consejo de la Magistratura interviene oficina de una jueza cruceña

El Consejo de la Magistratura intervino este miércoles el juzgado de Livia Alarcón, en Santa Cruz de la Sierra, y anunció la revisión de expedientes y actuaciones relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La acción es resultado de la difusión de un video que muestra, presuntamente, muestra a la autoridad judicial ingresando a un inmueble vinculado con el acusado.

El encargado distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, Emilio Arredondo, informó que las unidades Jurídica y de Transparencia de esa instancia del Órgano Judicial realizarán un levantamiento técnico de los expedientes para establecer si existen irregularidades y determinar las acciones que correspondan, incluida la posibilidad de remitir antecedentes al Ministerio Público.

“Vamos a hacer levantamiento de estos expedientes, estamos analizando en este momento (…) qué acciones vamos a tomar en contra de esta servidora pública”, afirmó.

Según los antecedentes expuestos por Arredondo, el video difundido en redes sociales correspondería al 13 de marzo de este año, horas antes de la captura de Marset en Santa Cruz de la Sierra.

El funcionario aclaró que el material será analizado para establecer las circunstancias de las imágenes y confirmar la identidad de la persona que aparece en ellas.

El representante distrital informó que se prevé revisar dos expedientes que se encuentran en el juzgado. Uno de ellos consta de 26 cuerpos y estaría relacionado con actuaciones vinculadas al caso Marset y con Erland Ivar García López, alias “el Colla”, señalado como presunto testaferro del narcotraficante.

Además, señaló que entre los elementos que serán revisados se encuentra información relacionada con la presunta liberación de bienes que habían sido secuestrados en el marco de las investigaciones del caso.

Arredondo informó además que la jueza Livia Alarcón cuenta con un antecedente disciplinario de destitución. Explicó que esa determinación fue impugnada mediante un amparo constitucional y actualmente se encuentra en revisión en Sucre.

“Esta autoridad cuenta ya con una destitución hace unos años atrás, pero lamentablemente ella accionó un amparo constitucional, el cual se encuentra en revisión en la ciudad de Sucre”, señaló.

El funcionario indicó que, una vez concluida la revisión jurídica de los actuados, se determinará si corresponde activar acciones disciplinarias o la vía penal.

Durante la intervención realizada este miércoles, la jueza no se encontraba en su despacho. De acuerdo con información proporcionada por el personal del juzgado, participaba de una audiencia pública.

Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo policial, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.