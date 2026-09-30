Denuncian robos simultáneos de celulares en el transporte público de Cochabamba

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 30/09/2026 a las 16h47
ESCUCHA LA NOTICIA

Ciudadanos que han sido víctimas del robo de celulares a bordo del transporte público en Cochabamba identificaron como zonas rojas la avenida 6 de Agosto a la altura del puente Los Andes y los desniveles debido a que los antisociales aprovechan el congestionamiento vehicular para apoderarse de los teléfonos móviles.

En los últimos días, se ha reportado que se realizan robos simultáneos debido a que grupos de jóvenes, entre tres y cinco, aprovechan que los vehículos se detienen en el semáforo de la avenida 6 de Agosto y Circuito Bolivia, donde el caos vehicular se ha incrementado por la fila de motorizados para abastecerse de la gasolina, para sustraer simultáneamente varios celulares de los pasajeros de los taxitrufis.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
3
Vuelo de FlyDubai a Israel desviado por pelea entre pilotos
4
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
5
Cochabamba con un día nublado; tendrá una temperatura máxima de 22 grados

Lo más compartido

1
Adiós a Willy Soria, un referente de la avicultura y empresario cochabambino
2
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
3
En la lista negra de EEUU figuran al menos tres personas relacionadas al caso maletas
4
Gobierno y 10 alcaldes avanzan en la Agenda 50-50
5
Aumenta la basura en Quillacollo y fracasa el diálogo con Cotapachi

Más en Seguridad

30/09/2026
Identifican restos de 6 soldados muertos en Viacha y los entregan a sus familiares
El Fiscalía Departamental de La Paz entregó ayer los restos de las seis personas que estaban desaparecidas y faltaban identificar tras las explosiones...
Ver más
29/09/2026
Consejo de la Magistratura investigará a jueces vetados de ingreso a EEUU
“Si han cometido irregularidades, se van a iniciar los procesos correspondientes contra autoridades que han incumplido un procedimiento administrativo dentro...
Ver más
El expresidente de YPFB está imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en grado de autoría.
Ver más
29/09/2026
Emiten acusación contra Dorgathen y piden confiscar sus bienes
El juez ordena que el expresidente acceda a autorizaciones inmediatas para controles de salud mientras continúa recluido en San Pedro.
Ver más
29/09/2026
Justicia decide mantener a Luis Arce en detención preventiva
La solicitud resulta de versiones de que la hermana del narcotraficante Sebastián Marset, habría estado en un remate de ganado en la Expocruz.
Ver más
29/09/2026
Fiscalía pide revocar detención domiciliaria de Tatiana Marset
Son víctimas de las explosiones en un cuartel. “Ya tenemos certeza evidentemente de (que) los restos humanos pertenecen exclusivamente a estas seis personas que han fallecido en la explosión”,...
Ver más
29/09/2026
Deudos recuperan restos de 6 muertos en Viacha
En Portada
30/09/2026 País
Restricción de visas: El Gobierno oficializó la solicitud de información a EEUU y deja el futuro de Mariaca a la ALP
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Gobierno boliviano oficializó la solicitud a su par de Estados Unidos para que comparta información...
vista
30/09/2026 País
Paz y los gobernadores se reúnen este miércoles para avanzar en el 50/50
Los gobernadores se reunirán este miércoles con el presidente Rodrigo Paz para abordar la propuesta del 50/50 y otros temas referidos a recursos para las nueve...
vista
30/09/2026 País
Paz promulga la Ley de Prediarios
La norma devuelve a la administración central la obligación de alimentar a los encarcelados y cubrir viáticos del personal de salud en tareas de inmunización,...
vista
30/09/2026 Mundo
Vuelo de FlyDubai a Israel desviado por pelea entre pilotos
Un avión comercial de FlyDubai, programado desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, con destino al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, en Israel, tuvo que...
vista
30/09/2026 País
Paz confirma visita de Kast para fortalecer vínculos comerciales con Chile
El presidente Rodrigo Paz confirmó que su homólogo de Chile, José Antonio Kast, visitará Bolivia en octubre para fortalecer la vinculación comercial entre...
vista
30/09/2026 País
Manfred anunció que el Gobierno alista un “fondo de compensación” y bonos para que las alcaldías enfrenten la crisis
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunció que “hay un compromiso de que en dos semanas” el Gobierno presentará el plan en las siguientes semanas,...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El Ministerio de Salud destaca que uno de los beneficios de esa elección es que permitirá al país estrechar lazos de...
Ver más
30/09/2026 Mundo
La OPS elige a Bolivia para su Comité Ejecutivo
El Comité Departamental de Salud de Cochabamba advirtió que la falta de 570 ítems pone en riesgo la continuidad de...
Ver más
30/09/2026 Cochabamba
Cochabamba exige recursos y 570 ítems ante riesgo de afectar servicios de salud
La norma devuelve a la administración central la obligación de alimentar a los encarcelados y cubrir viáticos del...
Ver más
30/09/2026 País
Paz promulga la Ley de Prediarios
Deportes
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Doble Click
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya...
Ver más
30/09/2026 Cultura
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
La cuenta regresiva para la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) 2026 ha comenzado.
Ver más
29/09/2026 Cultura
La Feria Internacional del Libro apuesta por el cuento clásico
La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural
Empiezo por el final, que es donde el libro muestra su honestidad. Después de casi trescientas páginas desarmando el...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Santa Cruz S.A. Agronegocio y mito empresarial