Denuncian robos simultáneos de celulares en el transporte público de Cochabamba
Seguridad
Publicado el 30/09/2026 a las 16h47
Ciudadanos que han sido víctimas del robo de celulares a bordo del transporte público en Cochabamba identificaron como zonas rojas la avenida 6 de Agosto a la altura del puente Los Andes y los desniveles debido a que los antisociales aprovechan el congestionamiento vehicular para apoderarse de los teléfonos móviles.
En los últimos días, se ha reportado que se realizan robos simultáneos debido a que grupos de jóvenes, entre tres y cinco, aprovechan que los vehículos se detienen en el semáforo de la avenida 6 de Agosto y Circuito Bolivia, donde el caos vehicular se ha incrementado por la fila de motorizados para abastecerse de la gasolina, para sustraer simultáneamente varios celulares de los pasajeros de los taxitrufis.
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