Fiscalía ordena medidas de protección para la diputada Diana Romero por declaraciones de Barral

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 30/09/2026 a las 20h36
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El Ministerio Público ordenó este miércoles que se otorguen medidas de protección a la diputada Diana Romero Saavedra (PDC) tras haber sido víctima de los delitos de acoso político contra las mujeres y violencia política por parte del exlegislador Amílcar Barral. Asimismo, dispone que el denunciado se abstenga de emitir declaraciones que atenten contra la dignidad de la legisladora.

La fiscal que indaga el caso, Gricelda Gambarte, remarcó que “las medidas de protección tienen como fin evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia y otorgarle auxilio y protección indispensable”.

La diputada Romero denunció a Amilcar Barral denunció el pasado 1 de septiembre al exlegislador Amílcar Barral ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por la presunta comisión de los delitos de acoso político y violencia política.

En el documento presentado, la parlamentaria sostiene la existencia de una supuesta “comisión flagrante y continuada” de ambos ilícitos, a partir de declaraciones y contenidos difundidos en redes sociales por el exlegislador, relacionados con una intervención policial a un vehículo en Santa Cruz. En ese material, Barral habría insinuado el consumo de bebidas alcohólicas, acusaciones que Romero rechazó de manera categórica y exigió que sean respaldadas con pruebas.

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