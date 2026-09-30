Identifican restos de 6 soldados muertos en Viacha y los entregan a sus familiares

El Fiscalía Departamental de La Paz entregó ayer los restos de las seis personas que estaban desaparecidas y faltaban identificar tras las explosiones ocurridas el 4 de septiembre en el Regimiento Bolívar, en Viacha.



“Hoy (martes) ya tenemos certeza de los restos humanos que pertenecen exclusivamente a estas seis personas que han fallecido en la explosión, es por esa situación que hemos convocado a la opinión pública, a los familiares que quieren dar una cristiana sepultura para la entrega formal por parte del Ministerio Público”, afirmó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, en contacto con la prensa.

En medio de llanto y tristeza, los familiares de las víctimas recibieron los restos de sus seres queridos.

48 bolsas

El miércoles 9 de septiembre, la Fiscalía informó sobre la recolección de 48 bolsas con restos humanos en el Regimiento Bolívar, y anunció que el Instituto de Investigaciones Forenses iniciaría la toma de muestras genéticas a los familiares para lograr su identificación.

El viernes 4 de septiembre hubo dos explosiones en el Regimiento Bolívar, ubicado en el municipio paceño de Viacha, que dejaron fallecidos, heridos, desaparecidos y daños materiales de consideración.



Luego de la tragedia, nueve víctimas habían sido identificadas y todavía faltaba reconocer los restos de las otras personas.

Investigación

Respecto a la investigación en curso, el fiscal departamental de La Paz indicó que esta semana se tendrá el informe pericial con relación a la explosión.



“Tenemos mayores elementos de convicción y el Ministerio Público ya va a asumir acciones correspondientes a responsables que habrían causado esta explosión”, aseguró.

Responsabilidades

Adelantó que existe una línea constitucional cuando una persona asume un cargo, “en este caso no se dieron responsabilidades, no se dieron el tracto correspondiente referente a la pólvora negra y evidentemente la comisión de fiscales ha encontrado responsabilidades”.

“Será la comisión de fiscales la que determine la emisión de citaciones o en su caso la emisión de ordenes de aprehensión, conforme a sus facultades les da el procedimiento”, concluyó.