Identifican restos de 6 soldados muertos en Viacha y los entregan a sus familiares

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 30/09/2026 a las 13h20
ESCUCHA LA NOTICIA

El Fiscalía Departamental de La Paz entregó ayer los restos de las seis personas que estaban desaparecidas y faltaban identificar tras las explosiones ocurridas el 4 de septiembre en el Regimiento Bolívar, en Viacha.

“Hoy (martes) ya tenemos certeza de los restos humanos que pertenecen exclusivamente a estas seis personas que han fallecido en la explosión, es por esa situación que hemos convocado a la opinión pública, a los familiares que quieren dar una cristiana sepultura para la entrega formal por parte del Ministerio Público”, afirmó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, en contacto con la prensa.

En medio de llanto y tristeza, los familiares de las víctimas recibieron los restos de sus seres queridos.

48 bolsas

El miércoles 9 de septiembre, la Fiscalía informó sobre la recolección de 48 bolsas con restos humanos en el Regimiento Bolívar, y anunció que el Instituto de Investigaciones Forenses iniciaría la toma de muestras genéticas a los familiares para lograr su identificación.

El viernes 4 de septiembre hubo dos explosiones en el Regimiento Bolívar, ubicado en el municipio paceño de Viacha, que dejaron fallecidos, heridos, desaparecidos y daños materiales de consideración.

Luego de la tragedia, nueve víctimas habían sido identificadas y todavía faltaba reconocer los restos de las otras personas.

Investigación

Respecto a la investigación en curso, el fiscal departamental de La Paz indicó que esta semana se tendrá el informe pericial con relación a la explosión.

“Tenemos mayores elementos de convicción y el Ministerio Público ya va a asumir acciones correspondientes a responsables que habrían causado esta explosión”, aseguró.

Responsabilidades

Adelantó que existe una línea constitucional cuando una persona asume un cargo, “en este caso no se dieron responsabilidades, no se dieron el tracto correspondiente referente a la pólvora negra y evidentemente la comisión de fiscales ha encontrado responsabilidades”.

“Será la comisión de fiscales la que determine la emisión de citaciones o en su caso la emisión de ordenes de aprehensión, conforme a sus facultades les da el procedimiento”, concluyó.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
3
Vuelo de FlyDubai a Israel desviado por pelea entre pilotos
4
Fiscalía niega que Mariaca se haya reunido con Marset antes de su captura; exige presentar pruebas y retractación
5
Cochabamba con un día nublado; tendrá una temperatura máxima de 22 grados

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
En la lista negra de EEUU figuran al menos tres personas relacionadas al caso maletas
3
Gobierno y 10 alcaldes avanzan en la Agenda 50-50
4
Adiós a Willy Soria, un referente de la avicultura y empresario cochabambino
5
Gobernador Loza entrega equipos de rayos X modernos para el Viedma y el materno infantil

Más en Seguridad

30/09/2026
Consejo de la Magistratura interviene oficina de una jueza cruceña
La funcionaria, que no estaba en su puesto de trabajo, estuvo encargada de investigaciones sobre las actividades de Sebastián Marset. En marzo de este año fue...
Ver más
30/09/2026
Denuncian robos simultáneos de celulares en el transporte público de Cochabamba
Ciudadanos que han sido víctimas del robo de celulares a bordo del transporte público en Cochabamba identificaron como zonas rojas la avenida 6 de Agosto a la...
Ver más
“Si han cometido irregularidades, se van a iniciar los procesos correspondientes contra autoridades que han incumplido un procedimiento administrativo dentro del Órgano Judicial”, anunció el...
Ver más
29/09/2026
Consejo de la Magistratura investigará a jueces vetados de ingreso a EEUU
El expresidente de YPFB está imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en grado de autoría.
Ver más
29/09/2026
Emiten acusación contra Dorgathen y piden confiscar sus bienes
El juez ordena que el expresidente acceda a autorizaciones inmediatas para controles de salud mientras continúa recluido en San Pedro.
Ver más
29/09/2026
Justicia decide mantener a Luis Arce en detención preventiva
La solicitud resulta de versiones de que la hermana del narcotraficante Sebastián Marset, habría estado en un remate de ganado en la Expocruz.
Ver más
29/09/2026
Fiscalía pide revocar detención domiciliaria de Tatiana Marset
En Portada
30/09/2026 Seguridad
Consejo de la Magistratura interviene oficina de una jueza cruceña
La funcionaria, que no estaba en su puesto de trabajo, estuvo encargada de investigaciones sobre las actividades de Sebastián Marset. En marzo de este año fue...
vista
30/09/2026 País
Paz promulga la Ley de Prediarios
La norma devuelve a la administración central la obligación de alimentar a los encarcelados y cubrir viáticos del personal de salud en tareas de inmunización,...
vista
30/09/2026 País
TSJ crea juzgados especializados en corrupción y crimen organizado
Se trata de una refuncionalización del sistema penal; jueces exclusivos atenderán casos anticorrupción y delitos complejos, con énfasis inicial en Santa Cruz.
vista
30/09/2026 País
Kast viene a Bolivia para fortalecer vínculos comerciales
El presidente Rodrigo Paz confirmó que su homólogo de Chile, José Antonio Kast, visitará Bolivia en octubre para fortalecer la vinculación comercial entre...
vista
30/09/2026 Mundo
Vuelo de flydubai a Israel, desviado por pelea entre pilotos
Un avión comercial de FlyDubai, programado desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, con destino al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, en Israel, tuvo que...
vista
30/09/2026 País
Restricción de visas: El Gobierno oficializó la solicitud de información a EEUU y deja el futuro de Mariaca a la ALP
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Gobierno boliviano oficializó la solicitud a su par de Estados Unidos para que comparta información...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Se trata de una refuncionalización del sistema penal; jueces exclusivos atenderán casos anticorrupción y delitos...
Ver más
30/09/2026 País
TSJ crea juzgados especializados en corrupción y crimen organizado
“Yacimientos y refinería estaban negociando con las cisternas nacionales y por eso hubo demoras logísticas, pero...
Ver más
30/09/2026 Economía
Ministro explica escasez de combustible
La funcionaria, que no estaba en su puesto de trabajo, estuvo encargada de investigaciones sobre las actividades de...
Ver más
30/09/2026 Seguridad
Consejo de la Magistratura interviene oficina de una jueza cruceña
Deportes
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Doble Click
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya...
Ver más
30/09/2026 Cultura
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
La cuenta regresiva para la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) 2026 ha comenzado.
Ver más
29/09/2026 Cultura
La Feria Internacional del Libro apuesta por el cuento clásico
La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural
Empiezo por el final, que es donde el libro muestra su honestidad. Después de casi trescientas páginas desarmando el...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Santa Cruz S.A. Agronegocio y mito empresarial