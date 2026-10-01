Ambulancia vinculada a Mariaca trasladaba Bs 3,5 millones y $us 10 mil

El conteo ante notario de los billetes secuestrados en una ambulancia que salió del domicilio del fiscal general Roger Mariaca determinó que el monto asciende a los Bs 3.532.100 y 10 mil dólares.

La información fue dada a conocer por el fiscal de materia, Daniel Ortuño, quien indicó que monto de dinero fue decomisado y las investigaciones que corresponden realizar de aquí en adelante, según un reporte de Unitel.

“La investigación está iniciando en posesión del dinero, de acuerdo a información extraoficial, brindada por funcionarios policiales que había personas particulares en la ambulancia” explicó Ortuño.

Ante este hecho, explicó que le corresponde como fiscal recibir toda la información del hecho y luego calificar de manera provisional el tipo penal de los arrestados.

“Hay que ver si tienen un respaldo de obtención legal de este dinero las personas que han sido encontradas en posesión del mismo”, remarcó.

“Ya la autoridad jurisdiccional en su oportunidad ordena que se remita a cuenta de Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi)”, explicó, Ortuño a tiempo de manifestar que por el momento el dinero deberá ser custodiado por efectivos policiales.

El dinero fue decomisado por agentes policiales de inteligencia, cuando siguieron a una ambulancia que salió aparentemente del domicilio de Mariaca, de la avenida Virgen de Cotoca, 4to anillo, de la capital cruceña.

La ambulancia fue detenida en inmediaciones del 2do anillo y avenida Virgen de Cotoca, donde los policías encontraron en su interior bolsas y bolsones con fajos de billetes. Asimismo, se arrestó a cuatro personas que estaban en la ambulancia, entre ellas una menor de edad.

Las personas arrestadas prestarán su declaración informativa en las próximas horas.

Por este hecho, el fiscal Cándido Blanco, indicó de manera preliminar que se los imputará por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.