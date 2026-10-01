Aprehenden al fiscal general Mariaca, al fiscal de Santa Cruz y al Del Castillo

Agentes encapuchados aprehendieron anoche al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuando se preparaba para salir del avión, que lo trasladó de Sucre a Santa Cruz presuntamente para que responda por los cargos que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su contra al revocarle la visa, según reportó la Red DTV y otros medios de la capital cruceña.



En el mismo operativo, también, fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien aparece entre los 12 funcionarios y exfuncionarios vetados el lunes por EEUU por recibir sobornos del narcotráfico y favorecer a delincuentes peligrosos.



“Mariaca (...) abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”, señala el comunicado difundido este lunes por el Departamento de Estado.



La aprehensión se dio tres días después de que el Departamento de Estado de EEUU presentó una acusación contra Mariaca por presunta protección al narcotráfico. Además, Zeballos está incluido en una lista de personas cuyo ingreso al país del norte está vetado, al igual, que el exministro de Justicia Iván Lima.



El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santiestevan, confirmó anoche además la aprehensión de un exministro de Gobierno, en medio de las investigaciones relacionadas con el fiscal general Roger Mariaca y el narcotraficante Sebastián Marset. De manera extraoficial, inicialmente se había reportado el posible arresto, mientras se aguardaba información sobre la identidad y situación jurídica del aprehendido.



Las versiones apuntan a que se trataría del exministro Eduardo Del Castillo. La situación cobra relevancia tras la difusión de videos y declaraciones de meses atrás, en los que Marset se refiere a Mariaca y afirma que este le proporcionaba información, mientras que en otro menciona a Del Castillo, a quien identifica como “Sonia”, y asegura que le realizaba pagos mensuales a través de un intermediario.

Intervención



Personal del Ministerio Público denunció en vivo anoche, desde Sucre, “el secuestro” del fiscal general Mariaca; el allanamiento de las instalaciones de su sede central y “la aprehensión” de los funcionarios.



Periodistas llegaron hasta las puertas de la Fiscalía General del Estado, pero policías no les dejaron ingresar, por lo que personal de comunicación empezó una transmisión en vivo.



En el mismo video en vivo, un coronel de Policía comunicó a los funcionarios que no estaban siendo aprehendidos, sino arrestados. Los uniformados arguyeron que era una situación irregular y estaban fuera de horario en entidades públicas.





Finalmente, se los llevaron.

Antes de la discusión, los funcionarios alcanzaron a decir que se estaban vulnerando derechos y no se estaba respetando la institucionalidad del Estado. Denunciaron “el secuestro” de Mariaca e hicieron un llamado a todos los fiscales de materia “a que puedan coadyuvarnos y precautelar la legalidad”.

Cuando ellos salían, escoltados por uniformados, llegó personal de la Policía Internacional (Interpol).