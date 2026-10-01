Aprehenden al fiscal general Mariaca, al fiscal de Santa Cruz y al Del Castillo

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 01/10/2026 a las 1h31
ESCUCHA LA NOTICIA

Agentes encapuchados aprehendieron anoche al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuando se preparaba para salir del avión, que lo trasladó de Sucre a Santa Cruz presuntamente para que responda por los cargos que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su contra al revocarle la visa, según reportó la Red DTV y otros medios de la capital cruceña. 

En el mismo operativo, también, fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien aparece entre los 12 funcionarios y exfuncionarios vetados el lunes por EEUU por recibir sobornos del narcotráfico y favorecer a delincuentes peligrosos. 

“Mariaca (...) abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”, señala el comunicado difundido este lunes por el Departamento de Estado. 

La aprehensión se dio tres días después de que el Departamento de Estado de EEUU presentó una acusación contra Mariaca por presunta protección al narcotráfico. Además, Zeballos está incluido en una lista de personas cuyo ingreso al país del norte está vetado, al igual, que el exministro de Justicia Iván Lima. 

El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santiestevan, confirmó anoche además la aprehensión de un exministro de Gobierno, en medio de las investigaciones relacionadas con el fiscal general Roger Mariaca y el narcotraficante Sebastián Marset. De manera extraoficial, inicialmente se había reportado el posible arresto, mientras se aguardaba información sobre la identidad y situación jurídica del aprehendido.

Las versiones apuntan a que se trataría del exministro Eduardo Del Castillo. La situación cobra relevancia tras la difusión de videos y declaraciones de meses atrás, en los que Marset se refiere a Mariaca y afirma que este le proporcionaba información, mientras que en otro menciona a Del Castillo, a quien identifica como “Sonia”, y asegura que le realizaba pagos mensuales a través de un intermediario.

Intervención

Personal del Ministerio Público denunció en vivo anoche, desde Sucre, “el secuestro” del fiscal general Mariaca; el allanamiento de las instalaciones de su sede central y “la aprehensión” de los funcionarios.

Periodistas llegaron hasta las puertas de la Fiscalía General del Estado, pero policías no les dejaron ingresar, por lo que personal de comunicación empezó una transmisión en vivo.

En el mismo video en vivo, un coronel de Policía comunicó a los funcionarios que no estaban siendo aprehendidos, sino arrestados. Los uniformados arguyeron que era una situación irregular y estaban fuera de horario en entidades públicas. 



Finalmente, se los llevaron.

Antes de la discusión, los funcionarios alcanzaron a decir que se estaban vulnerando derechos y no se estaba respetando la institucionalidad del Estado. Denunciaron “el secuestro” de Mariaca e hicieron un llamado a todos los fiscales de materia “a que puedan coadyuvarnos y precautelar la legalidad”.

Cuando ellos salían, escoltados por uniformados, llegó personal de la Policía Internacional (Interpol).

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
3
Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos
4
Vuelo de flydubai a Israel, desviado por pelea entre pilotos
5
Fiscalía niega que Mariaca se haya reunido con Marset antes de su captura; exige presentar pruebas y retractación

Más en Seguridad

01/10/2026
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
Ocurrió pasadas las 23 del miércoles. Los funcionarios de la Fiscalía General del Estado denuncian el “secuestro” del fiscal general Roger Mariaca y del fiscal...
Ver más
01/10/2026
Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos la noche de este miércoles en...
Ver más
El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santiestevan, confirmó anoche además la aprehensión de un exministro de Gobierno, en medio de las investigaciones relacionadas con el fiscal...
Ver más
01/10/2026
Reportan aprehensión del exministro Eduardo del Castillo
El Ministerio Público citó a declarar el exlegislador Amílcar Barral por la presunta comisión de los delitos de acoso político y violencia política en contra de la diputada Diana Romero (PDC), como...
Ver más
01/10/2026
Fiscalía cita a declarar a Amílcar Barral por denuncia de acoso político de Romero
La funcionaria, que no estaba en su puesto de trabajo, estuvo encargada de investigaciones sobre las actividades de Sebastián Marset. En marzo de este año fue cuestionada por actuaciones que estarían...
Ver más
30/09/2026
Consejo de la Magistratura interviene oficina de una jueza cruceña
Ciudadanos que han sido víctimas del robo de celulares a bordo del transporte público en Cochabamba identificaron como zonas rojas la avenida 6 de Agosto a la altura del puente Los Andes y los...
Ver más
30/09/2026
Denuncian robos simultáneos de celulares en el transporte público de Cochabamba
En Portada
01/10/2026 Seguridad
Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos la noche de este miércoles en...
vista
01/10/2026 Seguridad
Reportan aprehensión del exministro Eduardo del Castillo
El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santiestevan, confirmó anoche además la aprehensión de un exministro de Gobierno, en medio de las...
vista
01/10/2026 Seguridad
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
Ocurrió pasadas las 23 del miércoles. Los funcionarios de la Fiscalía General del Estado denuncian el “secuestro” del fiscal general Roger Mariaca y del fiscal...
vista
30/09/2026 Seguridad
Consejo de la Magistratura interviene oficina de una jueza cruceña
La funcionaria, que no estaba en su puesto de trabajo, estuvo encargada de investigaciones sobre las actividades de Sebastián Marset. En marzo de este año fue...
vista
30/09/2026 País
Paz promulga la Ley de Prediarios
La norma devuelve a la administración central la obligación de alimentar a los encarcelados y cubrir viáticos del personal de salud en tareas de inmunización,...
vista
30/09/2026 País
TSJ crea juzgados especializados en corrupción y crimen organizado
Se trata de una refuncionalización del sistema penal; jueces exclusivos atenderán casos anticorrupción y delitos complejos, con énfasis inicial en Santa Cruz.
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Ocurrió pasadas las 23 del miércoles. Los funcionarios de la Fiscalía General del Estado denuncian el “secuestro” del...
Ver más
01/10/2026 Seguridad
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
Agentes encapuchados aprehendieron anoche al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuando se preparaba para salir...
Ver más
01/10/2026 Seguridad
Aprehenden al fiscal general Mariaca, al fiscal de Santa Cruz y a Del Castillo
El Ministerio Público citó a declarar el exlegislador Amílcar Barral por la presunta comisión de los delitos de acoso...
Ver más
01/10/2026 Seguridad
Fiscalía cita a declarar a Amílcar Barral por denuncia de acoso político de Romero
Deportes
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Doble Click
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya...
Ver más
30/09/2026 Cultura
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
La cuenta regresiva para la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) 2026 ha comenzado.
Ver más
29/09/2026 Cultura
La Feria Internacional del Libro apuesta por el cuento clásico
La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural
Empiezo por el final, que es donde el libro muestra su honestidad. Después de casi trescientas páginas desarmando el...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Santa Cruz S.A. Agronegocio y mito empresarial