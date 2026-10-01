Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos la noche de este miércoles en predios del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, según reportes preliminares.

Efectivos del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) ingresaron a instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se ejecutó un operativo que fue cuestionado por funcionarios del Ministerio Público.

A través de una transmisión difundida en la página oficial de la Fiscalía General del Estado en Facebook, funcionarios de esa institución denunciaron la aprehensión de Mariaca y calificaron el hecho como un “secuestro”.

“Queremos denunciar el secuestro de nuestro Fiscal General del Estado y vulneración en los derechos humanos”, señaló un funcionario durante la transmisión en vivo desde Sucre.

La jefa de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Claudia Pardo, también cuestionó el operativo policial y lo calificó de ilegal.

Hasta el cierre de esta nota no se conocían oficialmente los detalles de las aprehensiones de Mariaca y Zeballos, la autoridad que dispuso el operativo ni el lugar al que fueron trasladados.

Ambas autoridades figuran, además, entre ciudadanos bolivianos alcanzados por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos respecto a sus visas, en el marco de señalamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción y protección al narcotráfico.

En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió acusaciones de presunta corrupción y sostuvo que habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y ayudar a personas involucradas en hechos delictivos a evadir la justicia. El Fiscal General rechazó esas acusaciones.

Zeballos, por su parte, solicitó al Gobierno boliviano gestionar información oficial ante Estados Unidos para conocer los fundamentos y el alcance de la medida que afecta su visa.