Fiscal Irusta tiene audiencia por acción de libertad.

El abogado Albert Burton informó que la mañana de este viernes se realizará la audiencia de acción de libertad de su defendido, el fiscal Martín Irusta.

“Se tiene conocimiento de que han presentado dos acciones de libertad, una en la ciudad de La Paz, que tiene ya señalada la audiencia para el día de mañana, y hay otra acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz”, informó.

Burton calificó de “ilegal” la aprehensión de los fiscales y sostuvo que no se cumplió el requisito de flagrancia y manifestó que están esperando a ser convocados para que su defendido emita su declaración informativa respecto al caso.

“Estamos esperando, dudo mucho que la Fiscalía, el Ministerio Público o el fiscal asignado al caso logre(n) o pretenda(n) tomar la declaración informativa sin un abogado de confianza. Estaríamos viciando de nulidad”, sostuvo.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el fiscal Superior, Martín Irusta, presentaron la tarde de este jueves una acción de libertad contra el Gobierno y la Policía.

La acción de libertad fue presentada al Tribunal Departamental de Justicia, en la Sala Constitucional Tercera en contra del Jefe de Estado, Rodrigo Paz; el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y el comandante general de la Policía, Adrián Javier Álvarez.

Extraía documentación

El fiscal Martín Irusta fue aprehendido cuando “pretendían extraer documentación” de la Fiscalía General del Estado, reporta la Policía

Martín Irusta fue abogado de Evo Morales y la noche del miércoles fue aprehendido en el marco de la investigación de organización criminal y otros delitos

En torno a la aprehensión del fiscal superior Martín Irusta Flores, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que el funcionario fue capturado en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre, cuando pretendía extraer documentación de la institución.

“Fue encontrado en dependencias de la Fiscalía General del Estado, conjuntamente con otras personas que pretendían extraer documentación posiblemente vinculada con los hechos que se investigan”, informó Álvarez.

Tras ser sorprendido en esas instalaciones junto con otras personas, la Policía procedió a su aprehensión. Posteriormente, Irusta fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en El Alto, donde deberá prestar su declaración.

“La aprehensión de Martín Irusta Flores se realizó en la ciudad de Sucre, en razón de su participación en los hechos investigados”, sostuvo la autoridad.

Irusta Flores, fiscal superior, fue abogado defensor del expresidente Evo Morales y de los exministros Juan Ramón Quintana y Nemesia Achacollo. También fue candidato de Alianza Popular a diputado en las últimas elecciones.