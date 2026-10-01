Fiscalía cita a declarar a Amílcar Barral por denuncia de acoso político de Romero

El Ministerio Público citó a declarar el exlegislador Amílcar Barral por la presunta comisión de los delitos de acoso político y violencia política en contra de la diputada Diana Romero (PDC), como consecuencia de una denuncia presentada el pasado 1 de septiembre.

La Fiscalía de Materia dispuso además medidas de protección a favor de la diputada Diana Romero Saavedra dentro de la investigación iniciada contra el exasambleísta Amílcar Bladimir Barral Cabero por la presunta comisión de acoso político y violencia política contra mujeres.

La resolución establece restricciones para Barral con el objetivo de evitar nuevos actos de intimidación o contacto con la legisladora. Entre las disposiciones se encuentra la prohibición de realizar amenazas, actos de coacción o acciones dirigidas contra testigos del proceso.

El documento también ordena al denunciado abstenerse de comunicarse, molestar o perturbar a Romero por cualquier medio, ya sea de forma directa o mediante terceras personas. La prohibición alcanza además a los familiares de la diputada.

La Fiscalía estableció una advertencia ante un eventual incumplimiento de estas medidas. De acuerdo con la resolución, la inobservancia de las disposiciones puede derivar en la detención preventiva del infractor por un periodo de tres a seis días.

El proceso tiene como antecedente una denuncia presentada por Romero a inicios de septiembre ante el Ministerio Público en Santa Cruz. La acción penal surgió después de la difusión de un video en redes sociales por parte de Barral, relacionado con una intervención policial a un vehículo en esa ciudad.