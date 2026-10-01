Hay 14 aprehendidos por acusación de EEUU por nexos con el narcoterrorismo

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó este jueves que son cuatro las autoridades jerárquicas detenidas en el caso que involucra al fiscal general Roger Mariaca, aprehendido por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas, según un reporte de Unitel.

Oviedo detalló que los otros implicados son el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el mayor de la Policía Rubén Aparicio y el fiscal superior Martín Irusta y forman parte de una lista de 14 implicados.

El ministro detalló que estas personas fueron aprehendidas por la presunta comisión de tráfico de sustancias controladas en grado de enriquecimiento criminal, y que el caso se investiga contra autores, encubridores o cómplices de organización criminal.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno informó que “se detuvo a 14 personas” en total dentro de las investigaciones iniciadas en este caso.

Además de los fiscales mencionados y el mayor de la Policía, Oviedo detalló que “otros cuatro fueron detenidos cuando estaban sacando dinero en una ambulancia de la casa de Mariaca y seis funcionarios del Ministerio Público en Santa Cruz, que estaban pretendiendo sacar documentación de la casa” del fiscal general.

Sin embargo, la autoridad del Gobierno no detalló los nombres de estas personas.

Según el informe del fiscal que llegó al recuento del dinero incautado, los agentes establecieron que en la ambulancia se halló 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares.