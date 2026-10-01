"Mariaca es mi amigo": Difunden video de Marset tras aprehensión del fiscal general

Tras la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, salió a la luz un video grabado durante el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En las imágenes, registradas al momento de su captura en marzo, Marset menciona a Mariaca y lo identifica como su "amigo".

"Mariaca es mi amigo. Hablo con él. No es negocio nada. Supuestamente él controla la fiscalia. Avisa lo que tiene que avisar hoy no aviso", afirma Marset en el video.

El contenido se difundió después de que se confirmara la aprehensión de Mariaca y Zeballos, quienes fueron incluidos por el Gobierno de Estados Unidos en una lista de personas sancionadas con restricciones para ingresar a ese país.