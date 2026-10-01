Oficial: Del Castillo "no está detenido", pero "se lo está buscando", revela el Gobierno

El exministro Eduardo Del Castillo no está detenido, pero los agentes de la Policía lo están buscando, ha revelado la mañana de este jueves el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

"Eduardo Del Castillo no está detenido, se lo está buscando y seguramente tendremos algún resultado en las próximas horas", señaló.

Tras la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, salió a la luz un audio en el que el narcotraficante Sebastián Marset se refiere al exministro del Gobierno de Luis Arce.

En el clip se escucha a un hombre que le pregunta a Marset cómo conoció a Del Castillo. El narcotraficante responde que fue por intermedio de un policía, que fue supuestamente su enlace.

"¿Cómo te contactaste con Del Castillo?", pregunta el hombre.

"Fue por intermedio de un policía (...) la Sonia", responde Marset.

"¿Que hacías con la Sonia?, pregunta el hombre.

"Se le daba una mensualidad y yo trabajaba tranquilo", responde Marset.

"¿Cómo le pagabas a la Sonia?", pregunta el hombre.

"Por intermedio de Aparicio", responde Marset.

"Él (Aparicio) y Mariaca fueron los que hicieron el arreglo con el Del Castillo. Yo pagué y me quedé a vivir acá (Bolivia). Pagué quinientos mil dólares", agrega Marset en el audio

Sonia fue apelativo que en su momento usó Marset para referirse a Del Castillo.

Fiscales

La noche del miércoles, el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos en el aeropuerto de Viru Viru.

La aprehensión se registró a menos de 72 horas de la acusación del Departamento de Estado de Estados Unidos contra Mariaca por protección al narcotráfico. Además, Zeballos está incluido en una lista de personas cuyo ingreso al país del norte está vetado.

Horas después de la aprehensión de los fiscales, se especuló que Del Castillo había sido aprehendidos por agentes de la Policía en La Paz.