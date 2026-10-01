Policía halla fajos de billetes en una ambulancia que salió del condominio en el que vive Mariaca

La Policía interceptó cerca de las 4:00 de la madrugada de este jueves a una ambulancia ingresó al condominio donde vive el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, y minutos después salió con la sirena encendida, seguida por tres vehículos policiales.

Según el reporte la Policía, un grupo de efectivos revisó la ambulancia y, en su interior, encontró fajos de billetes. Los uniformados guardaron el dinero en bolsas y siguieron inspeccionando el vehículo en busca de más dinero o documentación, según Unitel.

Durante el operativo fueron aprehendidas dos personas, un hombre y una mujer, que no declararon nada a los medios de comunicación sobre la ambulancia con dinero.

Hasta el momento no se conoce el monto hallado, su origen ni la identidad de los detenidos.

La acción policial se realiza después de la aprehensión de Mariaca, que se registró dos días después de la acusación del Departamento de Estado de Estados Unidos contra Mariaca por protección al narcotráfico.