Policía revela que Aparicio fue el primer detenido y dio información sobre fiscales

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, afirmó que Rubén Aparicio Villarroel fue uno de los primeros aprehendidos y que posteriormente proporcionó información que habría vinculado a altas autoridades del Ministerio Público.

Luego de su aprehensión proporcionó información que vincula la participación de altas autoridades del Ministerio Público”, afirmó Álvarez.

La aprehensión de Aparicio forma parte del operativo que hasta este jueves dejó 14 personas aprehendidas, entre ellas el exfiscal general Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos y el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores.

Según la versión brindada por el comandante, unidades especializadas de la Policía trabajaban con información proveniente de investigaciones financieras relacionadas con causas por presunta legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.