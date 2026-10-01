Policías allanan la Fiscalía General del Estado

Personal del Ministerio Público denunció en vivo la noche de este miércoles, desde Sucre, "el secuestro" del fiscal general del Estado, Roger Mariaca; el allanamiento de las instalaciones de su sede central y "la aprehensión" de los funcionarios.

Periodistas llegaron hasta las puertas de la Fiscalía General del Estado, pero policías no les dejaron ingresar, por lo que personal de comunicación empezó una transmisión en vivo.

En el mismo video en vivo, un coronel de Policía comunicó a los funcionarios que no estaban siendo aprehendidos, sino arrestados. Los uniformados arguyeron que era una situación irregular y estaban fuera de horario en entidades públicas. Finalmente, se los llevaron.

Antes de la discusión, los funcionarios alcanzaron a decir que se estaban vulnerando derechos y no se estaba respetando la institucionalidad del Estado. Denunciaron "el secuestro" de Mariaca e hicieron un llamado a todos los fiscales de materia "a que puedan coadyuvarnos y precautelar la legalidad".

Cuando ellos salían, escoltados por uniformados, llegó personal de la Policía Internacional (Interpol).