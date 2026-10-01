Reportan aprehensión del exministro Eduardo del Castillo

Seguridad
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Publicado el 01/10/2026 a las 0h41
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El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santiestevan, confirmó anoche además la aprehensión de un exministro de Gobierno, en medio de las investigaciones relacionadas con el fiscal general Roger Mariaca y el narcotraficante Sebastián Marset. De manera extraoficial, inicialmente se había reportado el posible arresto, mientras se aguardaba información sobre la identidad y situación jurídica del aprehendido.

Las versiones apuntan a que se trataría del exministro Eduardo Del Castillo. La situación cobra relevancia tras la difusión de videos y declaraciones de meses atrás, en los que Marset se refiere a Mariaca y afirma que este le proporcionaba información, mientras que en otro menciona a Del Castillo, a quien identifica como “Sonia”, y asegura que le realizaba pagos mensuales a través de un intermediario

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