Trasladan a la Felcn de El Alto al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron ingresados cerca de las 2:15 de este jueves a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), en la ciudad de El Alto.

El contingente salió del hangar de los Diablos Negros y posteriormente se trasladó hasta inmediaciones del Obelisco, donde ambas autoridades fueron ingresadas a las instalaciones de la dirección departamental de la Felcn.

Se prevé que en las siguientes horas, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, brinde un informe oficial sobre las aprehensiones. Mariaca, Zeballos y el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, habrían sido aprehendidos con fines de extradición a EEUU.