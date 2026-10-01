Vicepresidente Lara sugiere la intervención de la DEA en la captura de Mariaca

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 01/10/2026 a las 7h16
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La Vicepresidencia del Estado publicó un comunicado en el que el vicepresidente Edmand Lara remarcó que "nadie está por encima de la ley", pero cuestionó la forma en la que se aprehendió al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en Santa Cruz.

En ese marco, deslizó su sospecha de que agentes de la agencia estadounidense DEA participaron en un operativo ejecutado en el aeropuerto de Viru Viru.

"Como Vicepresidente del Estado y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quiero señalar con absoluta claridad: nadie está por encima de la ley.

"Si existen denuncias por corrupción, narcotráfico u otros delitos, deben investigarse y, si corresponde, sancionarse", afirmó.

En ese marco, señaló que "las aprehensiones deben realizarse conforme a la Constitución y las leyes, bajo la dirección funcional del Ministerio Público y respetando el debido proceso".

Consideró que "ningún agente policial extranjero, sea de la DEA o de cualquier otra institución, puede ejercer funciones de aprehensión dentro de nuestro territorio al margen de la legislación boliviana".

"Bolivia tiene una Policía Boliviana y procedimientos legales que deben respetarse. Si una persona es requerida por la justicia de otro país, deben cumplirse los mecanismos de cooperación judicial y, cuando corresponda, de extradición", sostuvo.

Lara además afirmó que el presidente Rodrigo Paz no puede designar al reemplazo de Mariaca por decreto.

El fiscal general de Bolivia y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos en el aeropuerto de Viru Viru la noche del miércoles.

La mañana de este jueves, Luis Montaño Morales brindó una conferencia de prensa en Santa Cruz y dijo que asume el cargo de fiscal general del Estado interino ante la aprehensión Mariaca.

"Quiero ser igualmente claro: ante la ausencia o impedimento del Fiscal General, el Presidente no puede designar por decreto a un Fiscal General interino".

"El artículo 227 de la Constitución establece que el Fiscal General es designado por dos tercios de la Asamblea Legislativa, y el artículo 25 de la Ley 260 establece el régimen de suplencias y el orden de prelación dentro del Ministerio Público", afirmó.

"La institucionalidad debe respetarse: primero la Constitución, después la ley y siempre el Estado de Derecho", se lee en el comunicado fechado este 1 de octubre.

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