tras aprehensión de mariaca Gobierno amenaza a quien no apoye su política contra el “narcoterrorismo”

Con frases como “los que no estén del lado bueno serán combatidos incesantemente”; “o están con la ley, con el desarrollo de nuestra patria, con la convivencia pacífica, o están con el delito”; “a todos los que se pongan del lado del narcoterrorismo los vamos a perseguir. Quiero decirles, que esto recién comienza”, ayer el Gobierno, a través del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y el vocero José Luis Gálvez,advirtieron a quienes están comprometidos con la comisión de delitos, tras la aprehensión, el miércoles, del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca,y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

Oviedo acusó a la Fiscalía de haberse convertido en una “organización criminal” y vinculó a sus principales autoridades con narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal.

En tanto, Gálvez declaró que hay una organización criminal que se ha incrustado en el Ministerio Público para dar protección al narcotráfico.

El vocero aseguró que el operativo realizado desde la noche del miércoles es un parteaguas en el país, porque “esto recién comienza” en la guerra contra el narcotráfico y contra quienes están involucrados en su protección.

La Policía aprehendió a Mariaca y Zeballos durante un operativo la noche del miércoles en el aeropuerto de Viru Viru cuando ambos fiscales llegaban en un vuelo procedente de Sucre.

La intervención sucedió pocos días después de que Estados Unidos les revocara la visa a ambos por acusaciones de presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico.

Oviedo acusó a Mariaca de haber encabezado una “organización criminal” dedicada a proteger y participar en actividades vinculadas con el narcotráfico. Afirmó que Mariaca fue detenido por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Gálvez dijo que la hipótesis es que en el Ministerio Público se instaló “una organización dedicada a la protección del narcotráfico”.

“Este caso es muy grave, estamos hablando de la utilización de instituciones del estado para dar protección al narcotráfico”, insistió Gálvez.

El funcionario explicó que en los operativos se cumplió con la confiscación de los teléfonos celulares de cada uno de ellos y que los dispositivos serán desdoblados para profundizar la investigación. Por ello, insistió: “Esto recién comienza”.

“Corresponde dar un mensaje con total claridad a todas las autoridades del país. Electas, designadas, nacionales, departamentales, municipales, policiales, judiciales, del Ministerio Público o de cualquier órgano del Estado: No se equivoquen, ante el narcotráfico no puede existir ambigüedad institucional”.

Dijo que en este tema existe un solo “estándar” compatible con la función pública: estar del lado de la ley.

Insiste con extradición

En tanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ratificó que la extradición de Mariaca sigue como una posibilidad.

“Hoy día, no tenemos todavía una solicitud de extradición, pero no descartamos que pronto pueda venir”, manifestó.

Como argumento, recordó que el Gobierno de Estados Unidos hizo referencia a hechos graves contra Mariaca, como corrupción y narcotráfico.

Señaló que Bolivia ha solicitado las pruebas con que cuenta Estados Unidos. “Oficialmente, a través de Cancillería.