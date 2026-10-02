fiscales, civiles y policías Con aprehensiones, Gobierno dice que desmantela una organización criminal

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 02/10/2026 a las 9h03
ESCUCHA LA NOTICIA

Tras la aprehensión del ahora exfiscal General del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, la Policía realizó, desde la noche del miércoles y ayer, varios operativos  para detener a al menos 15 personas involucradas en presuntos actos  ligados al narcotráfico y corrupción, según el Gobierno.

El  ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que se desmanteló una presunta organización criminal que operaba desde el interior del Ministerio Público y que estaría vinculada con el narcotráfico.

Además de Mariaca y Zeballos figuran el fiscal superior Martín Daniel Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio. Se sabe que hay otros funcionarios capturados pero no se dio a conocer sus nombres.

La operación se extendió a Santa Cruz, La Paz y Sucre.

Roger Mariaca

Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles en el aeropuerto de Viru Viru junto con Zeballos. Según el vocero presidencial José Luis Gálvez, la investigación está relacionada con dos procesos abiertos en Santa Cruz contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset: uno por legitimación de ganancias ilícitas y otro por tráfico ilícito de sustancias controladas.

El gobierno acusa a Mariaca de haber encabezado la presunta estructura criminal y lo investiga por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Estados Unidos

La detención se produjo dos días después de que el gobierno de Estados Unidos incluyera a Mariaca en una lista de ciudadanos bolivianos cuya visa fue revocada.

Alberto Zeballos

Zeballos fue aprehendido junto con Mariaca en Viru Viru. Según el gobierno, su captura forma parte de la misma investigación por los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

La Policía informó además sobre un operativo en el domicilio de Zeballos, donde dos técnicos especializados en cámaras de videovigilancia fueron detenidos cuando presuntamente intentaban retirar dispositivos de almacenamiento.

El gobierno sostiene que buscaban eliminar u ocultar información que podía ser útil para la investigación.

Martín Irusta

Irusta fue aprehendido en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Sucre. Según el comandante de la Policía Adrián Álvarez, el fiscal fue encontrado junto con otras personas que presuntamente intentaban retirar documentación relacionada con los hechos investigados.

La Policía señaló que su aprehensión se produjo por su “posible participación” en los hechos que son objeto de investigación. Posteriormente fue trasladado a La Paz e ingresó a dependencias de la Felcn de El Alto, donde también permanecían Mariaca y Zeballos.

Irusta fue abogado del expresidente Evo Morales y del exministro Juan Ramón Quintana.

Rubén Aparicio

Mayor de Policía, Aparicio fue el primero de los cuatro principales investigados en ser aprehendido, en La Paz. Según Gálvez, después de su captura proporcionó información que permitió establecer presuntos vínculos entre autoridades del Ministerio Público y los hechos investigados.

El gobierno sostiene que esa información fue determinante para ejecutar las aprehensiones de Mariaca y Zeballos.

Según un audio atribuido al narcotraficante Sebastián Marset, cuya autenticidad aún forma parte de las investigaciones, Aparicio habría tenido contacto con personas vinculadas al narcotraficante y habría participado en gestiones relacionadas con Mariaca y el entonces ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.

El nombre de Aparicio ya había aparecido en investigaciones relacionadas con el triple asesinato de policías ocurrido en Porongo en junio de 2022. En ese entonces pertenecía a la Felcn y participó en la operación que derivó en la aprehensión de Misael Nallar.

Otros aprehendidos

El gobierno informó que el operativo dejó 14 personas aprehendidas, pero no divulgó la lista oficial.

Algunos medios citaron a  dos técnicos civilesque  intentaban retirar equipos DVR y cámaras de seguridad del domicilio de Zeballos.

Ocho funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz fueron aprehendidos cuando se movilizaron hasta el domicilio de Mariaca para retirar documentación.

Ambulancia con dinero

Cuatro personas fueron aprehendidas después de que una ambulancia particular que salió del condominio donde vive Mariaca fuera interceptada por agentes policiales.

En el vehículo se halló Bs 3,5 millones y $us 10.000. La fiscalía conformó una comisión de tres fiscales para investigar el origen y destino del dinero y las circunstancias en las que era transportado. Entre los detenidos hay un menor de edad.

Edecán de Mariaca

La Policía aprehendió la tarde de ayer  al edecán del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, durante un operativo realizado en su domicilio, en la ciudad de Sucre, donde los investigadores hallaron un millón de bolivianos.

Tras la intervención, el oficial fue trasladado a una estación policial para prestar su declaración informativa. Los investigadores buscan establecer la procedencia y destino del dinero encontrado en su vivienda, que fue secuestrado como parte de las actuaciones del caso, según informó Unitel.

Las investigaciones continúan y se prevé que los elementos secuestrados durante los operativos sean incorporados al proceso que se sigue contra Mariaca.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Sismo de magnitud 3,4 sacude la provincia Chapare, en Cochabamba

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Oviedo: "La Asamblea tiene la oportunidad de ser parte del cambio de la justicia en Bolivia"
3
Firmas extranjeras están interesadas en invertir en el ‘hub’ de Viru Viru
4
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
5
Evo sobre Mariaca: “Se ratifica que aquí en Bolivia gobierna Estados Unidos, buscan salvar a Cerimedo, Paz y familia”

Más en Seguridad

02/10/2026
tras aprehensión de mariaca Gobierno amenaza a quien no apoye su política contra el “narcoterrorismo”
Con frases como “los que no estén del lado bueno serán combatidos incesantemente”; “o están con la ley, con el desarrollo de nuestra patria, con la convivencia...
Ver más
02/10/2026
El Ejecutivo desconoce a Fiscal interino y lo busca para aprehenderlo
La Policía Boliviana busca aprehender al nuevo Fiscal General, Luis Montaño, quien asumió ayer esa función por orden de prelación, ante la ausencia de Roger...
Ver más
Ocurrió pasadas las 23 del miércoles. Los funcionarios de la Fiscalía General del Estado denuncian el “secuestro” del fiscal general Roger Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz. Medios...
Ver más
01/10/2026
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
Su abogado informó que será esta mañana en La Paz. Lo aprehendieron en Sucre cuando, según informó la Policía, intentaba llevar consigo documentación de oficinas de la Fiscalía General del Estado.
Ver más
01/10/2026
Fiscal Irusta tiene audiencia por acción de libertad
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó este jueves que son cuatro las autoridades jerárquicas detenidas en el caso que involucra al fiscal general Roger Mariaca, aprehendido por los delitos...
Ver más
01/10/2026
Hay 14 aprehendidos por acusación de EEUU por nexos con el narcoterrorismo
El conteo ante notario de los billetes secuestrados en una ambulancia que salió del domicilio del fiscal general Roger Mariaca determinó que el monto asciende a los Bs 3.532.100 y 10 mil dólares.
Ver más
01/10/2026
Ambulancia vinculada a Mariaca trasladaba Bs 3,5 millones y $us 10 mil
En Portada
01/10/2026 País
TSJ señala que Mariaca y otros aprehendidos deben pasar a disposición de un juez
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó este jueves que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otros funcionarios...
vista
01/10/2026 País
Gobierno denuncia usurpación de funciones en Fiscalía General
El Vocero Presidencial afirma que la designación del nuevo titular del Ministerio Público corresponde a la Asamblea Legislativa. Luis Montaño se presentó este...
vista
02/10/2026 Cochabamba
Sismo de magnitud 3,4 sacude la provincia Chapare, en Cochabamba
El Observatorio San Calixto informó este viernes 2 de octubre un sismo de magnitud 3,4 registrado en la provincia Chapare, en el departamento de Cochabamba.
vista
01/10/2026 País
¿Quién debe asumir ahora como Fiscal General?
Fiscales departamentales y superiores fueron designados “a dedo” por Mariaca, siguiendo la práctica de sus antecesores, observan dos abogados, el ordenamiento...
vista
01/10/2026 Seguridad
Fiscal Irusta tiene audiencia por acción de libertad
Su abogado informó que será esta mañana en La Paz. Lo aprehendieron en Sucre cuando, según informó la Policía, intentaba llevar consigo documentación de...
vista
01/10/2026 País
Gálvez lanza un mensaje a quienes protegen al narco: "Esto recién comienza"
La tarde de este jueves, el vocero presidencial, José Luis Galvez, declaró que hay una organización criminal que se ha incrustado en el Ministerio Público para...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Tras la aprehensión del ahora exfiscal General del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal Departamental de Santa Cruz,...
Ver más
02/10/2026 Seguridad
fiscales, civiles y policías Con aprehensiones, Gobierno dice que desmantela una organización criminal
La Policía Boliviana busca aprehender al nuevo Fiscal General, Luis Montaño, quien asumió ayer esa función por orden de...
Ver más
02/10/2026 Seguridad
El Ejecutivo desconoce a Fiscal interino y lo busca para aprehenderlo
Con frases como “los que no estén del lado bueno serán combatidos incesantemente”; “o están con la ley, con el...
Ver más
02/10/2026 Seguridad
tras aprehensión de mariaca Gobierno amenaza a quien no apoye su política contra el “narcoterrorismo”
Deportes
El ráquetbol boliviano vuelve a ubicarse en lo más alto del mundo, Conrrado Moscoso ocupa nuevamente el primer puesto...
Ver más
02/10/2026 Multideportivo
Moscoso, el número uno del mundo del ranking International Racquetball Tour
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Doble Click
Si hay una certeza acerca del Premio Nobel de Literatura, es que no tiene una certeza. Es el galardón más impredecible...
Ver más
02/10/2026 Cultura
Premio Nobel de Literatura: sin listas oficiales y bajo un estricto secretismo
“Número de ópera”, así titula el cuarto concierto del año que pondrá hoy en escenario el Ensamble Khuska en la aula...
Ver más
01/10/2026 Música
Ensamble Khuska pone en escenario su cuarto concierto de la temporada
La cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio recibirá el premio a la Excelencia Profesional del WorldWild Music...
Ver más
01/10/2026 Música
La cantante Luzmila Carpio recibirá el premio Womex 26 a la Artista
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya...
Ver más
30/09/2026 Cultura
Arte: llegan “Expresiones femeninas”