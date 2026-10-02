fiscales, civiles y policías Con aprehensiones, Gobierno dice que desmantela una organización criminal

Tras la aprehensión del ahora exfiscal General del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, la Policía realizó, desde la noche del miércoles y ayer, varios operativos para detener a al menos 15 personas involucradas en presuntos actos ligados al narcotráfico y corrupción, según el Gobierno.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que se desmanteló una presunta organización criminal que operaba desde el interior del Ministerio Público y que estaría vinculada con el narcotráfico.

Además de Mariaca y Zeballos figuran el fiscal superior Martín Daniel Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio. Se sabe que hay otros funcionarios capturados pero no se dio a conocer sus nombres.

La operación se extendió a Santa Cruz, La Paz y Sucre.

Roger Mariaca

Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles en el aeropuerto de Viru Viru junto con Zeballos. Según el vocero presidencial José Luis Gálvez, la investigación está relacionada con dos procesos abiertos en Santa Cruz contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset: uno por legitimación de ganancias ilícitas y otro por tráfico ilícito de sustancias controladas.

El gobierno acusa a Mariaca de haber encabezado la presunta estructura criminal y lo investiga por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Estados Unidos

La detención se produjo dos días después de que el gobierno de Estados Unidos incluyera a Mariaca en una lista de ciudadanos bolivianos cuya visa fue revocada.

Alberto Zeballos

Zeballos fue aprehendido junto con Mariaca en Viru Viru. Según el gobierno, su captura forma parte de la misma investigación por los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

La Policía informó además sobre un operativo en el domicilio de Zeballos, donde dos técnicos especializados en cámaras de videovigilancia fueron detenidos cuando presuntamente intentaban retirar dispositivos de almacenamiento.

El gobierno sostiene que buscaban eliminar u ocultar información que podía ser útil para la investigación.

Martín Irusta

Irusta fue aprehendido en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Sucre. Según el comandante de la Policía Adrián Álvarez, el fiscal fue encontrado junto con otras personas que presuntamente intentaban retirar documentación relacionada con los hechos investigados.

La Policía señaló que su aprehensión se produjo por su “posible participación” en los hechos que son objeto de investigación. Posteriormente fue trasladado a La Paz e ingresó a dependencias de la Felcn de El Alto, donde también permanecían Mariaca y Zeballos.

Irusta fue abogado del expresidente Evo Morales y del exministro Juan Ramón Quintana.

Rubén Aparicio

Mayor de Policía, Aparicio fue el primero de los cuatro principales investigados en ser aprehendido, en La Paz. Según Gálvez, después de su captura proporcionó información que permitió establecer presuntos vínculos entre autoridades del Ministerio Público y los hechos investigados.

El gobierno sostiene que esa información fue determinante para ejecutar las aprehensiones de Mariaca y Zeballos.

Según un audio atribuido al narcotraficante Sebastián Marset, cuya autenticidad aún forma parte de las investigaciones, Aparicio habría tenido contacto con personas vinculadas al narcotraficante y habría participado en gestiones relacionadas con Mariaca y el entonces ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.

El nombre de Aparicio ya había aparecido en investigaciones relacionadas con el triple asesinato de policías ocurrido en Porongo en junio de 2022. En ese entonces pertenecía a la Felcn y participó en la operación que derivó en la aprehensión de Misael Nallar.

Otros aprehendidos

El gobierno informó que el operativo dejó 14 personas aprehendidas, pero no divulgó la lista oficial.

Algunos medios citaron a dos técnicos civilesque intentaban retirar equipos DVR y cámaras de seguridad del domicilio de Zeballos.



Ocho funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz fueron aprehendidos cuando se movilizaron hasta el domicilio de Mariaca para retirar documentación.

Ambulancia con dinero

Cuatro personas fueron aprehendidas después de que una ambulancia particular que salió del condominio donde vive Mariaca fuera interceptada por agentes policiales.

En el vehículo se halló Bs 3,5 millones y $us 10.000. La fiscalía conformó una comisión de tres fiscales para investigar el origen y destino del dinero y las circunstancias en las que era transportado. Entre los detenidos hay un menor de edad.

Edecán de Mariaca

La Policía aprehendió la tarde de ayer al edecán del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, durante un operativo realizado en su domicilio, en la ciudad de Sucre, donde los investigadores hallaron un millón de bolivianos.

Tras la intervención, el oficial fue trasladado a una estación policial para prestar su declaración informativa. Los investigadores buscan establecer la procedencia y destino del dinero encontrado en su vivienda, que fue secuestrado como parte de las actuaciones del caso, según informó Unitel.

Las investigaciones continúan y se prevé que los elementos secuestrados durante los operativos sean incorporados al proceso que se sigue contra Mariaca.