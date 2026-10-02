Fiscalía imputa a Mariaca y pide detención para él y sus "cómplices", dice Oviedo

En la imputación, la Fiscalía solicita la detención preventiva en una cárcel para el fiscal Roger Mariaca y tres de sus “cómplices”, reveló el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en la sesión de este viernes que analiza este caso.

“La imputación atribuye provisionalmente a los cuatro imputados participación en una supuesta organización que habría facilitado actividades vinculadas al tráfico de sustancias controladas”, afirmó.

Luego añadió que “el escrito menciona posibles mecanismos de protección institucional, referencias a la información de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), material audiovisual e informe policial

“La imputación incluye solicitud de detención preventiva”, señaló y precisó que esa decisión está en manos del juez que administre la audiencia de medidas cautelares en la que debe aprobar una “resolución fundada”.

Además de Mariaca, están imputados los fiscales Alberto Zeballos y Martín Daniel Irusta, además del policía Rubén Aparicio “que tiene grado de mayor”.

Señaló son investigados por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal y los vinculó con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Asimismo, se refirió a los videos que en los cuales el narcotraficante Sebastián Marset implica a Mariaca y al exministro Eduardo Del Castilo, quien actualmente es buscado por la Policía.

Oviedo dijo que, según las pesquisas, Aparicio “llevaba” el dinero tanto a Mariaca como a Del Castillo.

En un video que surgió a la par de la detención de Mariaca, se observa supuestamente decir a Marset que pagaba 500.000 dólares por la presunta protección.