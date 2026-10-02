Flagelo de los feminicidios no cesa: suben a 13 las víctimas en Cochabamba

Con el asesinato de Teodosia, de 57 años, el jueves en su casa de Montecillo Bajo, en el municipio de Tiquipaya, sube a 13 los feminicidios en el departamento de Cochabamba. Cuatro de ellos perpetrados en los últimos 10 días, según los informes de la Felcv y de activistas.

La víctima perdió la vida por una anoxia, asfixia mecánica por estrangulación con causa policontusa, según el reporte policial.

El principal sospechoso, su esposo de 60 años admitió culpabilidad del hecho y decidió someterse a un procedimiento abreviado.

Teodosia de 57 años perdió la vida este jueves por la madrugada luego de discutir con esposo Pascual Quinteros, quien admitió que estaba bajo efectos del alcohol cuando la golpeó y provocó que caiga sobre la catrera de la cama y pierda la vida, según Unitel.

El hecho fue alertado por la hija de la víctima, quien intentó reanimarla, pero ya era demasiado tarde.

Quinteros será puesto ante el juez cautelar en las próximas horas y el Ministerio Público lo imputará por el delito de feminicidio.

Con este caso suman 65 los feminicidios registrados este año. La Paz es el departamento con más hechos con 21, seguido de Cochabamba con 13 y Santa Cruz con 11.