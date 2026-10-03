Linchan a un presunto autero en Kaluyo, Tarata, y queman auto de sospechosos

Tres personas fueron rescatadas por la Policía tras ser capturados y golpeados por pobladores que intentaron lincharlos en el sector de Kaluyo, en el municipio de Tarata, Cochabamba. Sin embargo, uno de ellos falleció tras llegar al hospital de Punata, según un reporte de Unitel.

Según el reporte preliminar, los tres sospechosos formarían parte de un grupo de cinco personas —entre ellas dos mujeres— que presuntamente irrumpió en una vivienda e intentó robar un vehículo.

“Se logró verificar que en el lugar se encontraban tres personas de sexo masculino con lesiones graves producto de las agresiones que habrían sufrido por parte de las supuestas víctimas de robo”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera.

De acuerdo con el jefe policial, las víctimas del atraco pidieron auxilio y los pobladores lograron capturar a tres de los implicados, quienes fueron brutalmente golpeados.

En medio de los hechos, las dos mujeres que los acompañaban lograron darse a la fuga, mientras los vecinos prendieron fuego al vehículo en el que se desplazaba el grupo.

“Se procede a evacuar a las personas a un centro asistencial más próximo para posteriormente también verificar que en el lugar se encontraba un vehículo que se encontraba ya calcinado”, agregó.

Sin embargo, horas después de la agresión, Juan Wilson P. de 53 años, uno de los presuntos ladrones, perdió la vida producto de las lesiones.

La víctima tenía antecedentes por diferentes delitos, según la Policía, entre ellos figuran robo agravado, lesiones graves y gravísimas y tenencia y porte o portación ilegal de armas de fuego, además de otros procesos.

El cuerpo del fallecido se encuentra en la morgue mientras que dos de sus cómplices permanecen internados en el hospital de Punata.