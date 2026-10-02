Policía busca a veterinaria secuestrada en Montero

Una mujer de profesión veterinaria, habría sido secuestrada este jueves por la noche en el barrio 24 de Noviembre, en el municipio de Montero, confirmó el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Edson Fernández.

“Una vez conocida la información hemos desplegados efectivos policiales al lugar para que inicien las investigaciones correspondientes”, señaló la autoridad policial.

Asimismo, manifestó que según la información que maneja, los antisociales hicieron el uso de un arma de fuego para intimidar a la pareja y llevarse a la mujer.

Vania Rojo, fue secuestrada cuando llegaba en su vehículo junto a sus esposo e hijos, tras regresar de un evento social.

El marido de la víctima, señaló que el hecho ocurrió cuando llegaban a su domicilio.

“Han secuestrado a mi esposa. Eran cuatro personas que estaban en una vagoneta, han disparado”, dijo el hombre al medio El informador, de Montero.