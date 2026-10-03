Aprehenden al fiscal Luis Montaño, quien se autonombró fiscal general

La Policía aprehendió al fiscal Luis Montaño, quien se presentó como fiscal general interino luego de la detención del fiscal Roger Mariaca.

Según información preliminar, Montaño fue trasladado a celdas policiales. En pasados días, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, acusó a Montaño de usurpación de funciones y anunció su detención. Unas horas después de la detención de Roger Mariaca, Montaño salió ante los medios para presentarse como nuevo fiscal general interino, con el argumento de que así lo establecía la ley del Ministerio Público.