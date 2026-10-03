Juez niega juico de responsabilidades a Mariaca y defensa apela decisión, según abogado

La defensa de los fiscales presentó tres incidentes, uno de ellos de excepción de incompetencia por razón de territorio. El Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva en cárceles de La Paz.

En la audiencia virtual de este sábado, que se instaló desde las 5:45, un juez resuelve los incidentes presentados por defensa de los fiscales Roger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Urioste, antes de la instalación de audiencia formar del acto procesal cautelar.

El abogado de la defensa, Jerjes Justiniano, indicó a la red UNITEL que presentó tres incidentes, uno por excepción de incompetencia por razón de territorio al alegar que los imputados están siendo procesados en La Paz cuando sus domicilios están en Santa Cruz y Sucre.

Justiniano indicó que el juez Juan Carlos Montalban, Juez 5 de Instrucción penal, anticorrupción y contra la violencia Hacia las Mujeres de La Paz, negó en audiencia juicio de responsabilidades para Mariaca; sin embargo, remarcó que apeló esta decisión.

En la audiencia también está imputado el mayor de la Policía, Rubén Aparicio, quien, según el Ministerio Público, formaba parte de una organización criminal liderada por Mariaca.

Los imputados asisten a la cita judicial de forma virtual mientras permanecen en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), de El Alto; en el ingreso de estas instalaciones hay resguardo de grupos especiales de la Policía que portan equipos antimotines.

Los tres fiscales fueron aprehendidos el miércoles 30 de septiembre. En el caso de Mariaca y Zeballos fueron detenidos en Santa Cruz y luego trasladados a La Paz. Mientras que a Irusta lo aprehendieron en Sucre y luego fue trasladado a la sede de Gobierno.

El Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva en cárceles de La Paz para los tres investigados.

La noche del viernes, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la suspensión definitiva de Mariaca del cargo de fiscal General del Estado y eligió a su sucesor interino, José Armando Urioste.







