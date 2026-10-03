Ordenan la aprehensión del juez que dispuso trasladar el caso de Mariaca, Irusta y Zeballos a Santa Cruz

La Fiscalía ordenó la aprehensión del juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer quinto de La Paz, Juan Carlos Montalbán Zapata, luego de disponer que el caso de Roger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta se traslade a Santa Cruz.

Montalbán es acusado por prevaricato en flagrancia. Según reportes, la Policía ya inicia un operativo en inmediaciones del TDJ de La Paz y de su despacho.

Este sábado, el juez dispuso que el proceso sea remitido a Santa Cruz, unas horas después de que negó a Mariaca el juicio de responsabilidades.