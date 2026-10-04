Aprehenden a dos personas por el secuestro de una veterinaria; intentaron sobornar a la Policía

Luego de la liberación de Vania, la veterinaria que fue secuestrada en Montero, Santa Cruz, la Policía informó este domingo que se ha aprehendido a dos personas por el caso.

Adrián Álvarez Arismendi, comandante General de la Policía Boliviana, informó que Vania se encuentra sana y salva y en su domicilio.

De acuerdo a la autoridad policial, los efectivos policiales revisaron las cámaras de seguridad e hicieron una triangulación de las llamadas que hicieron los secuestradores a la familia de Vania, de esta forma se logró encontrar una ubicación.

La Policía llegó al municipio de Urubó y aprehendió a dos personas, quienes se encontraban en un vehículo de alta gama, tenían un arma y llaves de inmuebles, este pasado sábado.

Álvarez informó que los sujetos ofrecieron la suma de 100.000 bolivianos a la Policía para que se los deje en libertad, pero el soborno fue rechazado.

La autoridad subrayó que la investigación está en desarrollo. Vania fue secuestrada la noche del pasado jueves, 1 de octubre por sujetos armados en Montero. Los hombres pidieron una alta suma por el rescate. La víctima fue liberada este domingo en una plaza.