Aprehensión de Mariaca causa revuelo en política y en dos órganos del Estado

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 04/10/2026 a las 11h20
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Lo que empezó con un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) informando sobre el retiro de la visa al fiscal general, Roger Mariaca, terminó este fin de semana en una tensa sesión y debate en la Asamblea Legislativa para buscar  la forma de elegir  a su sucesor, y en medio un gran movimiento de ministros de Estado, Policía Boliviana, asambleístas, fiscales, funcionarios, analistas y, por supuesto, el debate también encendió las redes sociales.

Mariaca fue detenido el miércoles 30 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, además de otros fiscales, funcionarios y otros. El ministro de Gobierno sumó 14 aprehendidos.

La noche del miércoles y hasta el jueves, la Policía movilizó a cientos de efectivos que intervinieron los inmuebles de la Fiscalía General del Estado en Sucre y varias departamentales.

El despliegue policial tenía el objetivo de impedir que se retire información que debía ser analizada en el proceso contra Mariaca.

La misma noche del miércoles, policías interceptaron una ambulancia que salía de a oficina de Mariaca con dinero en su interior. Fuentes oficiales informaron el hallazgo de Bs 3,5 millones y $us 10 mil. Hecho que agravó la situación de hasta el viernes en la noche todavía fiscal del Estado.

Los implicados fueron trasladados por avión en un operativo que contó con un resguardo policial. Fueron transportados en una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana de Santa Cruz hasta El Alto, según reporte de ABI.

Tras las aprehensiones de altas autoridades del Ministerio Público vino el debate sobre cómo se establecería el mecanismo para su reemplazo, ya que la CPE y las leyes establecen solamente el Juicio de Responsabilidades para el alejamiento del Fiscal.

Tras una arduo y tenso debate finalmente la Asamblea Legislativa sancionó la nueva norma e inmediatamente  fue promulgada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

Nueva norma

La nueva ley plantea que la Asamblea Legislativa disponga la suspensión definitiva del fiscal general del Estado cuando existan indicios de que incurrió en delitos ordinarios. Además, propone que el Legislativo designe a una nueva autoridad interina sin un proceso previo de selección y que la elección se haga con dos tercios del respaldo de los legisladores presentes en sesión.

Ministros

De parte del Ejecutivo, los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, de Defensa, Ernesto Justiniano y el vocero de Gobierno, José Luis Gálvez, fueron los funcionarios encargados de informar y gestionar la coordinación con otras instancias como la Asamblea Legislativa para  que vaya adelante todo el proceso que culminó en la promulgación de la nueva normativa.

La interacción en redes bolivianas sobre el caso Mariaca, cambió de eje en 48 horas: pasó de la sospecha de represalia por retiro de visa, a la acusación por vínculos con el narcotráfico tras su aprehensión.

Así lo muestra un análisis de RB Data, de Rodríguez & Baudoin, que estudió 4.968 publicaciones y 23.304 comentarios entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

Los dos comentarios con más likes de toda la conversación, ambos publicados en el TikTok de un diario cruceño, resumen ese giro. El primero apareció el 28 de septiembre, cuando Estados Unidos retiró la visa a Mariaca, y obtuvo 1.476 likes: “Marset ya dio nombres. Por eso salió la lista”.

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