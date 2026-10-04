Por cambio de fiscales Alertan sobre posible abandono de pesquisa contra Cerimedo

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 04/10/2026 a las 11h11
ESCUCHA LA NOTICIA

Luego de la aprehensión del fiscal general, Roger Mariaca, el pasado miércoles, han empezado a surgir dudas sobre el destino del proceso en contra de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, actualmente detenido en la cárcel de Chonchocoro en La Paz.

Además del intento de feminicidio, por el atentado contra su expareja Nadia Beller, Cerimedo es acusado de otros delitos como enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado

Pruebas

La propia Beller dijo el pasado jueves que las fiscalías departamentales están con resguardo luego del ingreso de policías a estos recintos, en el marco de los operativos que comenzaron tras la aprehensión de Mariaca.

“Policías allanaron la fiscalía sin orden judicial, van a desaparecer las pruebas contra Cerimedo”, lanzó Beller.

En tanto, el expresidente Evo Morales criticó las detenciones de Mariaca y otras autoridades, resaltó que Paz viajó a Estados Unidos la semana pasada para “salvar” a Fernando Cerimedo.

“Rodrigo habla de millones de dólares que fue a buscar. Lo que fue a definir fue a quiénes van a perseguir y detener para salvar a Cerimedo y salvar a Cerimedo es salvar a Rodrigo Paz y familia”, resaltó.

Investigación

Mariaca, que  lideraba las investigaciones contra Cerimedo, está acusado por el Gobierno de presuntamente encubrir actividades ilícitas, un procedimiento que el Ministerio Público calificó de ilegal o “secuestro”.

La aprehensión del Fiscal ocurrió días después de que el Departamento de Estado de EE. UU. le revocara la visa y lo señalara por presuntos casos de corrupción y vínculos  con el narcotráfico.

Asambleístas

Las bancadas de asambleístas de Libre y Alianza Popular (AP) también  expresaron su preocupación por una posible falta de celeridad en la investigación del caso relacionado con Cerimedo.

La senadora de Libre, Tomasa Yarhui, sostuvo que el Ministerio Público debe dar continuidad a las investigaciones del caso Cerimedo.

“No hay que permitir que, sobre lo que está ocurriendo ahora con las visas y aprehensiones, el Gobierno manipule el Órgano Judicial y quiera tomar la Fiscalía para tapar el caso Cerimedo, porque es un tema muy delicado”, dijo la legisladora.

Por su parte, el diputado de AP, Edwin Huiza, también pidió al Ministerio Público que no deje de lado las investigaciones relacionadas con Cerimedo.

Garantiza pesquisa

En tanto, el Gobierno, a través de sus voceros y ministerios, ha defendido el apresamiento de Mariaca  y  ha descartado que la intervención en la Fiscalía busque entorpecer el proceso sobre Cerimedo.

Antes de su aprehensión y tras el retiro de su visa, Mariaca denunció injerencia de EEUU y atribuyó su veto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público contra Cerimedo y el caso “gasolina basura” entre otros procesos.

“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto fuera como dentro de nuestro país”, indicó el Fiscal General.

Al citar el caso Cerimedo, en el que se investiga un intento de feminicidio y legitimación de ganancias ilícitas, señaló que “ha generado preocupación en diferentes ámbitos”, pero remarcó que “ninguna presión política nacional e internacional puede convertirse en un impedimento de hechos que deben ser investigados”.

Abogado

Yamil Castro, abogado de Cerimedo, mostró su optimismo ante la posibilidad de que su cliente salga en libertad del penal de Chonchocoro.

“Hay expectativas de que en noviembre Cerimedo recupere su libertad”, dijo y advirtió que “hay mucha gente que traicionó a Fernando”, en una entrevista con el medio argentino Radio del Plata.

Renuncia de Tórrez

El fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, quien estaba a cargo de las investigaciones sobre Cerimedo, renunció a su cargo tras la detención de Mariaca.

Tórrez presentó su carta de dimisión “irrevocable” la noche del jueves. Día antes, efectivos policiales llegaron hasta la Fiscalía de La Paz en busca de su persona, pero no lograron ubicarlo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Mariaca es puesto ante un juez de nuevo desde celdas de la Felcn, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas
3
Brasileños votan entre Lula y Flávio Bolsonaro en históricas elecciones presidenciales

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Cesa el arresto del fiscal Luis Montaño tras declarar por presunta usurpación de funciones
3
Instalan la audiencia cautelar en la que se define el futuro de Mariaca, Zeballos e Irusta
4
Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu avanza con llenado controlado del embalse Sehuencas
5
Asamblea designa a José Armando Urioste como fiscal general interino tras suspender a Mariaca

Más en Seguridad

04/10/2026
Mariaca es puesto ante un juez de nuevo desde celdas de la Felcn, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas
Roger Mariaca es puesto ante un juez por segundo día consecutivo, esta vez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Ver más
04/10/2026
Trasladan a Zeballos y Aparicio a El Abra y Chonchocoro para que cumplan su detención preventiva
Tras pasar la noche en celdas policiales y luego de ser sometidos a una audiencia de medidas cautelares, Alberto Zeballos, quien cumplió funciones como fiscal...
Ver más
La Policía aprehendió al fiscal Luis Montaño, quien se presentó como fiscal general interino luego de la detención del fiscal Roger Mariaca.
Ver más
03/10/2026
Aprehenden al fiscal Luis Montaño, quien se autonombró fiscal general
La Fiscalía ordenó la aprehensión del juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer quinto de La Paz, Juan Carlos Montalbán Zapata, luego de disponer que el caso de Roger...
Ver más
03/10/2026
Ordenan la aprehensión del juez que dispuso trasladar el caso de Mariaca, Irusta y Zeballos a Santa Cruz
El fiscal Luis Montaño quedó en libertad este sábado luego de prestar su declaración informativa ante la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), dentro de una investigación por...
Ver más
03/10/2026
Cesa el arresto del fiscal Luis Montaño tras declarar por presunta usurpación de funciones
El juez determinó detención preventiva en diferentes cárceles para los exfiscales Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y el mayor de la Policía, Rúben Aparicio.
Ver más
03/10/2026
Juez dicta detención preventiva en diferentes cárceles para Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio
En Portada
04/10/2026 Seguridad
Mariaca es puesto ante un juez de nuevo desde celdas de la Felcn, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas
Roger Mariaca es puesto ante un juez por segundo día consecutivo, esta vez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
vista
04/10/2026 Seguridad
Trasladan a Zeballos y Aparicio a El Abra y Chonchocoro para que cumplan su detención preventiva
Tras pasar la noche en celdas policiales y luego de ser sometidos a una audiencia de medidas cautelares, Alberto Zeballos, quien cumplió funciones como fiscal...
vista
03/10/2026 País
Juez determina trasladar a Santa Cruz el caso de Mariaca, Zeballos e Irusta
En audiencia, el juez quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz determinó que el caso del exfiscal Roger...
vista
04/10/2026 Mundo
Brasileños votan entre Lula y Flávio Bolsonaro en históricas elecciones presidenciales
Unos 158,7 millones de brasileños están llamados a votar este domingo en las elecciones presidenciales más polarizadas de los últimos años.
vista
03/10/2026 País
Urioste anuncia auditoría jurídica y reingeniería del Ministerio Público
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, anunció una auditoría jurídica integral al Ministerio Público y una reingeniería...
vista
03/10/2026 País
¿Quién es José Urioste, el nuevo fiscal general interino de Bolivia?
El nuevo fiscal general es magister en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Fue secretario de Cámara del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Luego de la aprehensión del fiscal general, Roger Mariaca, el pasado miércoles, han empezado a surgir dudas sobre el...
Ver más
04/10/2026 Seguridad
Por cambio de fiscales Alertan sobre posible abandono de pesquisa contra Cerimedo
Ante el nuevo cierre del botadero de Cotapachi, la Alcaldía de Quillacollo pidió una ampliación del plazo hasta 2028...
Ver más
04/10/2026 Cochabamba
Alcaldía de Quillacollo pide plazo hasta 2028 para cerrar relleno de Cotapachi
Según un informe del Instituto de Estadística (INE), en Bolivia circulan 2.503.680 vehículos registrados legalmente,...
Ver más
04/10/2026 Economía
Casi dos de cada 10 vehículos funcionan a diésel en Bolivia
Deportes
Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth...
Ver más
04/10/2026 Multideportivo
La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado
El ráquetbol boliviano vuelve a ubicarse en lo más alto del mundo, Conrrado Moscoso ocupa nuevamente el primer puesto...
Ver más
02/10/2026 Multideportivo
Moscoso, el número uno del mundo del ranking International Racquetball Tour
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Doble Click
Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas.
Ver más
04/10/2026 Cultura
Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart
Si hay una certeza acerca del Premio Nobel de Literatura, es que no tiene una certeza. Es el galardón más impredecible...
Ver más
02/10/2026 Cultura
Premio Nobel de Literatura: sin listas oficiales y bajo un estricto secretismo
“Número de ópera”, así titula el cuarto concierto del año que pondrá hoy en escenario el Ensamble Khuska en la aula...
Ver más
01/10/2026 Música
Ensamble Khuska pone en escenario su cuarto concierto de la temporada
La cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio recibirá el premio a la Excelencia Profesional del WorldWild Music...
Ver más
01/10/2026 Música
La cantante Luzmila Carpio recibirá el premio Womex 26 a la Artista