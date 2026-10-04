Por cambio de fiscales Alertan sobre posible abandono de pesquisa contra Cerimedo

Luego de la aprehensión del fiscal general, Roger Mariaca, el pasado miércoles, han empezado a surgir dudas sobre el destino del proceso en contra de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, actualmente detenido en la cárcel de Chonchocoro en La Paz.

Además del intento de feminicidio, por el atentado contra su expareja Nadia Beller, Cerimedo es acusado de otros delitos como enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado

Pruebas

La propia Beller dijo el pasado jueves que las fiscalías departamentales están con resguardo luego del ingreso de policías a estos recintos, en el marco de los operativos que comenzaron tras la aprehensión de Mariaca.

“Policías allanaron la fiscalía sin orden judicial, van a desaparecer las pruebas contra Cerimedo”, lanzó Beller.

En tanto, el expresidente Evo Morales criticó las detenciones de Mariaca y otras autoridades, resaltó que Paz viajó a Estados Unidos la semana pasada para “salvar” a Fernando Cerimedo.

“Rodrigo habla de millones de dólares que fue a buscar. Lo que fue a definir fue a quiénes van a perseguir y detener para salvar a Cerimedo y salvar a Cerimedo es salvar a Rodrigo Paz y familia”, resaltó.

Investigación

Mariaca, que lideraba las investigaciones contra Cerimedo, está acusado por el Gobierno de presuntamente encubrir actividades ilícitas, un procedimiento que el Ministerio Público calificó de ilegal o “secuestro”.



La aprehensión del Fiscal ocurrió días después de que el Departamento de Estado de EE. UU. le revocara la visa y lo señalara por presuntos casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Asambleístas

Las bancadas de asambleístas de Libre y Alianza Popular (AP) también expresaron su preocupación por una posible falta de celeridad en la investigación del caso relacionado con Cerimedo.

La senadora de Libre, Tomasa Yarhui, sostuvo que el Ministerio Público debe dar continuidad a las investigaciones del caso Cerimedo.

“No hay que permitir que, sobre lo que está ocurriendo ahora con las visas y aprehensiones, el Gobierno manipule el Órgano Judicial y quiera tomar la Fiscalía para tapar el caso Cerimedo, porque es un tema muy delicado”, dijo la legisladora.

Por su parte, el diputado de AP, Edwin Huiza, también pidió al Ministerio Público que no deje de lado las investigaciones relacionadas con Cerimedo.

Garantiza pesquisa

En tanto, el Gobierno, a través de sus voceros y ministerios, ha defendido el apresamiento de Mariaca y ha descartado que la intervención en la Fiscalía busque entorpecer el proceso sobre Cerimedo.

Antes de su aprehensión y tras el retiro de su visa, Mariaca denunció injerencia de EEUU y atribuyó su veto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público contra Cerimedo y el caso “gasolina basura” entre otros procesos.

“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto fuera como dentro de nuestro país”, indicó el Fiscal General.

Al citar el caso Cerimedo, en el que se investiga un intento de feminicidio y legitimación de ganancias ilícitas, señaló que “ha generado preocupación en diferentes ámbitos”, pero remarcó que “ninguna presión política nacional e internacional puede convertirse en un impedimento de hechos que deben ser investigados”.

Abogado

Yamil Castro, abogado de Cerimedo, mostró su optimismo ante la posibilidad de que su cliente salga en libertad del penal de Chonchocoro.

“Hay expectativas de que en noviembre Cerimedo recupere su libertad”, dijo y advirtió que “hay mucha gente que traicionó a Fernando”, en una entrevista con el medio argentino Radio del Plata.

Renuncia de Tórrez

El fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, quien estaba a cargo de las investigaciones sobre Cerimedo, renunció a su cargo tras la detención de Mariaca.

Tórrez presentó su carta de dimisión “irrevocable” la noche del jueves. Día antes, efectivos policiales llegaron hasta la Fiscalía de La Paz en busca de su persona, pero no lograron ubicarlo.