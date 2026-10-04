Tras días de terror, encuentran con vida a veterinaria secuestrada en Montero

La veterinaria Vania R. F., fue secuestrada por tres días en el municipio de Montero, Santa Cruz, y hallada con vida esta madrugada en un espacio público.

La mujer fue secuestrada el pasado jueves, 1 de octubre, en horas de la noche, cuando llegaba a su domicilio en el barrio 24 de Noviembre, de Montero, en compañía de su esposo e hijos. La familia fue interceptada por cuatro sujetos armados y encapuchados.

Los captores exigieron una suma de 500 mil dólares por el rescate. Horas después, fue encontrada con vida en el municipio General Saavedra, en una plaza.

Según un audio de la conversación entre los captores y el esposo de la víctima, la familia de Vania habría reunido un monto de $us 20.000 y otros recursos. Los secuestradores amenazaron con matarla y se presume que fue liberada tras una negociación.



