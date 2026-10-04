Exfiscal Zeballos es trasladado a El Abra para cumplir detención preventiva

El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, llegó este domingo a Cochabamba y fue trasladado al penal de El Abra, donde cumplirá seis meses de detención preventiva por una investigación relacionada con los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

Zeballos arribó al aeropuerto Jorge Wilstermann pasado el mediodía, procedente de La Paz, donde se desarrolló la audiencia de medidas cautelares. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia policial hasta el recinto penitenciario.

La medida fue dispuesta dentro de una investigación contra Zeballos, el exfiscal general del Estado Roger Mariaca, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de la Policía Rubén Aparicio, por su presunta participación en una organización criminal vinculada al narcotráfico.

En la misma audiencia, la Justicia determinó que Mariaca cumpla detención preventiva en el penal de Cantumarca, Potosí; Irusta, en el recinto penitenciario de Patacamaya, en la carretera hacia Oruro; y Aparicio, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio paceño de Viacha.

Aparicio ya fue trasladado este domingo a Chonchocoro, mientras que Irusta fue llevado al recinto penitenciario de Patacamaya.

Los cuatro investigados permanecerán en los respectivos centros penitenciarios durante seis meses, mientras avanzan las investigaciones del caso.