Gobierno culpa a Mariaca por cerco, dice que fue elegido en base a sobornos

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, desde el momento de la aprehensión del Fiscal General, Roger Mariaca (el pasado miércoles) no ha emitido declaración alguna sobre este caso que está removiendo toda la política boliviana.

Los que sí hablaron y dieron varias conferencias de prensa fueron los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, de Defensa, Ernesto Justiniano y el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Desde el jueves en la mañana, Oviedo y Gálvez ofrecieron largas declaraciones a la prensa justificando la aprehensión de Mariaca y explicando por qué el Gobierno dio la orden para la aprehensión de 14 personas hasta el viernes.

Dijeron, por ejemplo, que Mariaca fue aprehendido “en flagrancia” o que participó en el cerco a La Paz durante 53 días y que el fiscal fue elegido en 2024 por parlamentarios que recibieron sobornos. Sin embargo, ni Oviedo ni Gálvez respaldaron su afirmaciones con citas a leyes o con pruebas.

Sobornos

Gálvez, dijo el viernes que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca fue elegido en 2024 mediante sobornos.

“Tenemos que lamentar que todos los rumores y la información que tenemos disponible vuelve a poner en el tapete que la elección del fiscal general en la pasada gestión se gestó con sobornos a algunos asambleístas y es un tema que hoy vuelve a surgir”, dijo el vocero.

El abogado Jerjes Justiniano cuestionó las denuncias como que hace Gálvez no sean presentadas ante las instancias competentes y reclamó el cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar el Estado de derecho. “Está equivocado el vocero, está equivocado el presidente (Rodrigo Paz), ellos deberían aprender a cumplir los procedimientos”, aseguró.

Flagrancia

Y al justificar su argumento sobre la detención de Marica, Gálvez sostuvo que la Policía actuó directamente porque consideraba que estaba frente a un delito en flagrancia cometido por una estructura criminal que permanecía activa.

“El principio básico es que se ha cometido un delito en flagrancia porque es una estructura criminal activa, permanente, en ejercicio y correspondía la acción directa”.

Y añadió “la condición de autoridad no puede impedir una investigación de un hecho cometido en ‘flagrancia’ ni detener la acción de ley”.

El Artículo 230 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia establece que existe flagrancia cuando el autor de un delito es sorprendido en el momento preciso y cita tres posibilidades: Al intentarlo, cuando se sorprende al autor en el momento de empezar la ejecución del hecho.

Al cometerlo, cuando se sorprende al autor durante la ejecución misma del delito.

Inmediatamente después, cuando el autor es sorprendido justo después de cometer el acto mientras es perseguido por la fuerza pública, la persona afectada (el ofendido) o testigos presenciales

El abogado Justiniano sostuvo que si los hechos atribuidos a Mariaca ocurrieron con anterioridad, no existiría flagrancia en el momento de su detención en Viru Viru. Según su argumento: “Si el delito fue cometido antes, quiere decir que no hay flagrancia y si no había flagrancia no podrían haberlo aprehendido en una acción directa como lo aprehendieron en el aeropuerto”.

Oviedo afirmó que la una estructura criminal vinculada al fiscal general Mariaca afectó al sistema democrático del país y ejerció presión sobre algunos legisladores.

El ministro sostuvo que el objetivo de esa organización era sustituir el sistema democrático e “instalar un narcoestado”. Como argumento, mencionó el supuesto financiamiento de los más de 50 días de conflictos y bloqueos contra la administración del presidente Rodrigo Paz.

Según Oviedo, la red utilizó al Ministerio Público y ejerció presión en distintas entidades públicas y sindicales, además de algunas instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Reconoció, no obstante, que no cuenta con pruebas que confirmen que esa supuesta red tuvo influencia en la ALP, aunque sostuvo que algunos legisladores habrían sido “cooptados”.