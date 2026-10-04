Gobierno culpa a Mariaca por cerco, dice que fue elegido en base a sobornos

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 04/10/2026 a las 11h17
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, desde el momento de la aprehensión del Fiscal General, Roger Mariaca (el pasado miércoles) no ha emitido declaración alguna sobre este caso que está removiendo toda la política boliviana.

Los que sí hablaron y dieron varias conferencias de prensa fueron los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, de Defensa, Ernesto Justiniano y el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Desde el jueves en la mañana, Oviedo y Gálvez ofrecieron largas declaraciones a la prensa justificando la aprehensión de Mariaca y explicando por qué el Gobierno dio la orden para la aprehensión de 14 personas hasta el viernes.

Dijeron, por ejemplo, que Mariaca fue aprehendido “en flagrancia” o que participó en el cerco a La Paz durante 53 días y que el fiscal fue elegido en 2024 por parlamentarios que recibieron sobornos. Sin embargo, ni Oviedo ni Gálvez respaldaron su afirmaciones con citas a leyes o con pruebas.

Sobornos

Gálvez, dijo el viernes que el fiscal general del Estado, Roger  Mariaca fue elegido en 2024 mediante sobornos.

“Tenemos que lamentar que todos los rumores y la información que tenemos disponible vuelve a poner en el tapete que la elección del fiscal general en la pasada gestión se gestó con sobornos a algunos asambleístas y es un tema que hoy vuelve a surgir”, dijo el vocero.

El abogado Jerjes Justiniano cuestionó las denuncias como que hace Gálvez no sean presentadas ante las instancias competentes y reclamó el cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar el Estado de derecho. “Está equivocado el vocero, está equivocado el presidente (Rodrigo Paz), ellos deberían aprender a cumplir los procedimientos”, aseguró.

Flagrancia

Y al justificar su argumento sobre la detención de Marica, Gálvez sostuvo que la Policía actuó directamente porque consideraba que estaba frente a un delito en flagrancia cometido por una estructura criminal que permanecía activa.

“El principio básico es que se ha cometido un delito en flagrancia porque es una estructura criminal activa, permanente, en ejercicio y correspondía la acción directa”.

Y añadió “la condición de autoridad no puede impedir una investigación de un hecho cometido en ‘flagrancia’ ni detener la acción de ley”.

El Artículo 230 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia establece que existe flagrancia cuando el autor de un delito es sorprendido en el momento preciso y cita tres posibilidades: Al intentarlo, cuando se sorprende al autor en el momento de empezar la ejecución del hecho.

Al cometerlo,  cuando se sorprende al autor durante la ejecución misma del delito.

Inmediatamente después, cuando el autor es sorprendido justo después de cometer el acto mientras es perseguido por la fuerza pública, la persona afectada (el ofendido) o testigos presenciales

El abogado Justiniano sostuvo que si los hechos atribuidos a Mariaca ocurrieron con anterioridad, no existiría flagrancia en el momento de su detención en Viru Viru. Según su argumento: “Si el delito fue cometido antes, quiere decir que no hay flagrancia y si no había flagrancia no podrían haberlo aprehendido en una acción directa como lo aprehendieron en el aeropuerto”.

Oviedo afirmó que la una estructura criminal vinculada al fiscal general Mariaca afectó al sistema democrático del país y ejerció presión sobre algunos legisladores.

El ministro sostuvo que el objetivo de esa organización era sustituir el sistema democrático e “instalar un narcoestado”. Como argumento, mencionó el supuesto financiamiento de los más de 50 días de conflictos y bloqueos contra la administración del presidente Rodrigo Paz.

Según Oviedo, la red utilizó al Ministerio Público y ejerció presión en distintas entidades públicas y sindicales, además de algunas instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Reconoció, no obstante, que no cuenta con pruebas que confirmen que esa supuesta red tuvo influencia en la ALP, aunque sostuvo que algunos legisladores habrían sido “cooptados”.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Mariaca es puesto ante un juez de nuevo desde celdas de la Felcn, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas
3
Brasileños votan entre Lula y Flávio Bolsonaro en históricas elecciones presidenciales

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Cesa el arresto del fiscal Luis Montaño tras declarar por presunta usurpación de funciones
3
Instalan la audiencia cautelar en la que se define el futuro de Mariaca, Zeballos e Irusta
4
Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu avanza con llenado controlado del embalse Sehuencas
5
Asamblea designa a José Armando Urioste como fiscal general interino tras suspender a Mariaca

Más en Seguridad

04/10/2026
Mariaca es puesto ante un juez de nuevo desde celdas de la Felcn, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas
Roger Mariaca es puesto ante un juez por segundo día consecutivo, esta vez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Ver más
04/10/2026
Trasladan a Zeballos y Aparicio a El Abra y Chonchocoro para que cumplan su detención preventiva
Tras pasar la noche en celdas policiales y luego de ser sometidos a una audiencia de medidas cautelares, Alberto Zeballos, quien cumplió funciones como fiscal...
Ver más
Luego de la aprehensión del fiscal general, Roger Mariaca, el pasado miércoles, han empezado a surgir dudas sobre el destino del proceso en contra de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente...
Ver más
04/10/2026
Por cambio de fiscales Alertan sobre posible abandono de pesquisa contra Cerimedo
La Policía aprehendió al fiscal Luis Montaño, quien se presentó como fiscal general interino luego de la detención del fiscal Roger Mariaca.
Ver más
03/10/2026
Aprehenden al fiscal Luis Montaño, quien se autonombró fiscal general
La Fiscalía ordenó la aprehensión del juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer quinto de La Paz, Juan Carlos Montalbán Zapata, luego de disponer que el caso de Roger...
Ver más
03/10/2026
Ordenan la aprehensión del juez que dispuso trasladar el caso de Mariaca, Irusta y Zeballos a Santa Cruz
El fiscal Luis Montaño quedó en libertad este sábado luego de prestar su declaración informativa ante la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), dentro de una investigación por...
Ver más
03/10/2026
Cesa el arresto del fiscal Luis Montaño tras declarar por presunta usurpación de funciones
En Portada
04/10/2026 Seguridad
Mariaca es puesto ante un juez de nuevo desde celdas de la Felcn, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas
Roger Mariaca es puesto ante un juez por segundo día consecutivo, esta vez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
vista
04/10/2026 Seguridad
Trasladan a Zeballos y Aparicio a El Abra y Chonchocoro para que cumplan su detención preventiva
Tras pasar la noche en celdas policiales y luego de ser sometidos a una audiencia de medidas cautelares, Alberto Zeballos, quien cumplió funciones como fiscal...
vista
03/10/2026 País
Juez determina trasladar a Santa Cruz el caso de Mariaca, Zeballos e Irusta
En audiencia, el juez quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz determinó que el caso del exfiscal Roger...
vista
04/10/2026 Mundo
Brasileños votan entre Lula y Flávio Bolsonaro en históricas elecciones presidenciales
Unos 158,7 millones de brasileños están llamados a votar este domingo en las elecciones presidenciales más polarizadas de los últimos años.
vista
03/10/2026 País
Urioste anuncia auditoría jurídica y reingeniería del Ministerio Público
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, anunció una auditoría jurídica integral al Ministerio Público y una reingeniería...
vista
03/10/2026 País
¿Quién es José Urioste, el nuevo fiscal general interino de Bolivia?
El nuevo fiscal general es magister en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Fue secretario de Cámara del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, desde el momento de la aprehensión del Fiscal General, Roger Mariaca (el pasado...
Ver más
04/10/2026 Seguridad
Gobierno culpa a Mariaca por cerco, dice que fue elegido en base a sobornos
Luego de la aprehensión del fiscal general, Roger Mariaca, el pasado miércoles, han empezado a surgir dudas sobre el...
Ver más
04/10/2026 Seguridad
Por cambio de fiscales Alertan sobre posible abandono de pesquisa contra Cerimedo
Ante el nuevo cierre del botadero de Cotapachi, la Alcaldía de Quillacollo pidió una ampliación del plazo hasta 2028...
Ver más
04/10/2026 Cochabamba
Alcaldía de Quillacollo pide plazo hasta 2028 para cerrar relleno de Cotapachi
Deportes
Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth...
Ver más
04/10/2026 Multideportivo
La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado
El ráquetbol boliviano vuelve a ubicarse en lo más alto del mundo, Conrrado Moscoso ocupa nuevamente el primer puesto...
Ver más
02/10/2026 Multideportivo
Moscoso, el número uno del mundo del ranking International Racquetball Tour
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Doble Click
Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas.
Ver más
04/10/2026 Cultura
Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart
Si hay una certeza acerca del Premio Nobel de Literatura, es que no tiene una certeza. Es el galardón más impredecible...
Ver más
02/10/2026 Cultura
Premio Nobel de Literatura: sin listas oficiales y bajo un estricto secretismo
“Número de ópera”, así titula el cuarto concierto del año que pondrá hoy en escenario el Ensamble Khuska en la aula...
Ver más
01/10/2026 Música
Ensamble Khuska pone en escenario su cuarto concierto de la temporada
La cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio recibirá el premio a la Excelencia Profesional del WorldWild Music...
Ver más
01/10/2026 Música
La cantante Luzmila Carpio recibirá el premio Womex 26 a la Artista