Mariaca es puesto ante un juez de nuevo desde celdas de la Felcn, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 04/10/2026 a las 9h14
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Roger Mariaca es puesto ante un juez por segundo día consecutivo, esta vez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Enfrenta esta nueva audiencia cautelar igual desde celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en El Alto, igual que un día antes cuando fue cautelado por narcotráfico y organización criminal.

La audiencia se instaló a las 8:10 por el caso tras el hallazgo el miércoles 30 de septiembre de una ambulancia que salió de la casa del fiscal tras su aprehensión y llevaba Bs 3,5 millones y cerca de $us 10.000.

Es la segunda cautelar que enfrenta quien fue fiscal general por alrededor de dos años, hasta que esta semana fue suspendido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) después de ser aprehendido

El nuevo acto procesal se realiza un día después de que el juez Juan Carlos Montalban, Juez 5 de Instrucción penal, anticorrupción y contra la violencia Hacia las Mujeres de La Paz dictó seis meses de detención preventiva por el caso de narcotráfico y organización criminal.

La autoridad judicial determinó que la medida cautelar debe cumplirse en la cárcel de Cantumarca, en el departamento de Potosí.

El abogado de la defensa, Jerjes Justiniano, indicó que apelaron esta decisión y esperan que se fije una fecha para la nueva audiencia.

Mariaca es acusado por el Ejecutivo porque supuestamente lideró una organización criminal desde su cargo público en la justicia "pues favoreció a narcotraficantes".

"Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país, como es el Ministerio Público, la cual encabezada por Roger Mariaca se volvió en una organización criminal destinada a proteger, incentivar el narcoterrorismo en el país", aseveraba Oviedo tras la aprehensión de Mariaca a mediados de esta semana.

 

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