Oviedo confirma que Del Castillo sigue prófugo y está siendo buscado

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó este domingo que el exministro Eduardo Del Castillo continúa prófugo y es buscado por la Policía, en el marco de la investigación por sus presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

"Del Castillo sigue prófugo. Está la Policía tras el exministro de Gobierno", afirmó Oviedo al ser consultado sobre su situación y relación con el caso que también involucra al exfiscal general Roger Mariaca.

La autoridad sostuvo que Del Castillo aparece involucrado a partir de un material atribuido a Marset, en el que el narcotraficante habría mencionado una relación con el entonces ministro de Gobierno y supuestos pagos para permitirle permanecer y operar en Bolivia.

Según el material, Marset habría señalado un pago de 500 mil dólares.

El ministro también fue consultado sobre una supuesta fotografía de Del Castillo en un aeropuerto de Perú, versión que circuló en redes sociales y que apuntaba a que el exministro habría salido del país. "No, esas son publicaciones de la red", respondió Oviedo.

La búsqueda del exministro se produce después de un operativo en el que fueron aprehendidos Mariaca, el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y otras personas investigadas por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el narcotráfico.

El Gobierno sostiene que las declaraciones atribuidas a Marset forman parte de los elementos que deben ser investigados y contrastados.