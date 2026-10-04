Roger Mariaca suma segunda detención preventiva, esta vez por el caso de legitimación

Este domingo, el juez cautelar determinó seis meses de detención preventiva para Roger Mariaca por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Es su segunda detención preventiva en dos días seguidos, la primera fue por un caso de narcotráfico y organización criminal.

Cerca de las 08:10 se instaló la audiencia- y concluyó antes de las 17:00, por el hallazgo, el miércoles 30 de septiembre, de una ambulancia que salió de la casa del fiscal tras su aprehensión con Bs 3,5 millones y cerca de $us 10.000.

La noche de este sábado, en el marco del caso de organización criminal y tráfico de sustancias controladas, el juez cautelar determinó detención preventiva por seis meses para Mariaca en el penal potosino.

El miércoles, Mariaca fue aprehendido junto Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, en el aeropuerto de Viru Viru. Ambos fueron trasladados hasta las oficinas de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de El Alto.

También fueron aprehendidos el fiscal superior, Martín Irusta, y el mayor de la Policía, Rubén Aparicio. Los cuatro recibieron detención preventiva y fueron enviados a diferentes cárceles del país.

Este domingo antes de las 14:00, Zeballos llegó a la cárcel de El Abra, Cochabamba; y Aparicio ya ingresó a Chonchocoro, que está en el municipio paceño de Viacha. En tanto, El traslado de Irusta está previsto para las 16:00 al recinto de Patacamaya, que está ubicado en la carretera a Oruro.

En el caso de tráfico también fueron cauteladas cuatro personas que estaban en la ambulancia con la fuerte suma de dinero.