Trasladan a Zeballos y Aparicio a El Abra y Chonchocoro para que cumplan su detención preventiva

Tras pasar la noche en celdas policiales y luego de ser sometidos a una audiencia de medidas cautelares, Alberto Zeballos, quien cumplió funciones como fiscal departamental de Santa Cruz, fue trasladado este domingo al aeropuerto de El Alto para ser llevado al penal de El Abra, en Cochabamba, donde cumplirá detención preventiva, acusado de formar parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico, según un reporte de Unitel.

Fuentes policiales confirmaron a UNITEL que Zeballos será trasladado vía aérea y que su vuelo está programado a las 12:00 de este domingo.

Se conoce que también fue trasladado el mayor de la Policía, Rubén Aparicio y que durante esta jornada también se llevará a la cárcel al fiscal Martin Irusta.

En una audiencia de medidas cautelares, la Justicia determinó la detención preventiva, por seis meses, en distintos centros penitenciarios del país para los tres fiscales, además de Zeballos, Roger Mariaca y Martín Irusta. En este grupo también está procesado Rubén Aparicio, un mayor de la Policía, quién también fue trasladado este domingo a la cárcel de Chonchocoro.

El primero en salir rumbo al penal de Chonchocoro fue el mayor de Policía Rubén Aparicio. En cuanto al ex iscal general Róger Maríaca, este sigue en su audiencia por un segundo caso de legitimación de ganancias ilícitas, se dice que cuando termine su audiencia se hará lo mismo con él, reportó El Deber.