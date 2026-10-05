Jesuitas expulsan a cura por abusos sexuales a menores en Bolivia y España

Seguridad
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Publicado el 05/10/2026 a las 16h57
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La Compañía de Jesús expulsó de la orden a Francesc Peris, de 84 años, luego de que un tribunal interno lo considerara culpable de abusos sexuales a menores cometidos en Barcelona, España, y Bolivia durante la década de los años 70.

“Como consecuencia de la gravedad de los hechos probados en ese proceso”, el superior general de los jesuitas, Arturo Sosa, ha decretado la expulsión de Peris del estado clerical y de la Compañía de Jesús, señala un comunicado de la Compañía de Jesús.

El religioso Francesc Peris fue considerado culpable de abusos sexuales a estudiantes del colegio Jesuites de Casp, de Barcelona, y de la escuela Juan XXIII, de Cochabamba, Bolivia.

La Compañía de Jesús lamentó “profundamente el mal causado” y asumió su “responsabilidad moral e institucional por sus errores en el pasado”, señala el comunicado de los jesuitas.

Además, señaló que reconoce la “valentía” y el “coraje” de las víctimas por denunciar los abusos sufridos, lo que permitió contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre los hechos investigados.

A pesar de que Francesc Peris haya sido excluido del ministerio sacerdotal, seguirá residiendo en una comunidad jesuítica, “en un entorno institucional en el que esté sometido a seguimiento y supervisión constante”.

Bajo esta condición, no podrá tener “ningún tipo de contacto con menores o adultos en situación de vulnerabilidad, ni salir o ausentarse de la casa sin permiso expreso, o ponerse en contacto con ninguna víctima, o recibir visitas sin permiso expreso”.

 

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